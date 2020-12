Tungt för Göteborg - tappade till förlust mot Manchester City

KGFC fick en drömstart på tungviktsmötet på Valhalla IP. Hemmalaget pressade Manchester City till ett misstag och snodde åt sig bollen. Vilde Böe Risa kunde sedan raka in en målvaktsretur. Då var matchen bara två minuter gammal. KGFC fortsatte att sätta hög press och skapa problem för den engelska toppklubben. I 20:e minuten räddade Jennifer Falk ett farligt skott från Georgia Stanway. Åtta minuter senare var KGFC nära att utöka ledningen. Filippa Curmark vann bollen till Stina Blackstenius, som krutade bollen utanför högra stolpen.

Gästerna tog därefter över mer och mer. I 32:a minuten var Manchester City oerhört nära att kvittera. En projektil från Chloe Kelly gick klockrent i stolpen. Och på en hörna strax därefter touchades bollen i ramen ännu en gång. Till slut kunde inte de svenska mästarna stå emot. Fyra minuter före paus dundrade Georgia Stanway in bollen via stolpen. Ett psykologiskt viktigt mål som hade hängt i luften ett tag. Ställningen var 1-1 i paus.

Manchester City fortsatte att trycka på efter halvtidsvilan. Georgia Stanway fick ett läge i första minuten av andra halvlek men avslutet träffade inte mål. Minuten senare hade Janine Beckie en möjlighet, men Jennifer Falk räddade säkert. Och i 48:e minuten tvingade Chloe Kelly Jennifer Falk att sträcka ut ordentligt. Räddningen var av hög klass. KGFC stack upp och hade en bra chans i 59:e minuten. Vänstermittfältaren Anna Csikis skott smet dock utanför.

Med 20 minuter kvar av ordinarie tid klistrade Jennifer Falk ett distansskott från Caroline Weir. I 73:e minuten slängde Manchester City in målfarliga Ellen White och unga Jess Park. Tre minuter senare tog City ledningen. Sam Mewis nådde högst på ett inlägg och nickade snyggt in ledningsmålet. Direkt efter bytte KGFC in Hanna Andersson. I 87:e minuten sköt Filippa Angeldahl tätt utanför. Där var det nära att det blev en kvittering. KGFC skrek på straff för hands på övertid men fick inget gehör hos domaren.

Manchester City vann det första mötet i sextondelsfinalen med 2-1. Returen spelas i England om en vecka.

Startelvor:

Kopparbergs/Göteborg: Jennifer Falk - Emma Koivisto, Emma Kullberg, Julia Roddar - Hanna Wijk, Filippa Angeldahl, Filippa Curmark, Vilde Böe Risa (K), Anna Csiki - Stina Blackstenius, Pauline Hammarlund

Manchester City: Ellie Roebuck - Luzy Bronze, Steph Houghton (K), Alex Greenwood, Estme Morgan - Sam Mewis, Keira Walsh, Caroline Weir - Chloe Kelly, Georgia Stanway, Janine Beckie.