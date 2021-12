TV: Ahmedhodzic: "Förr ville alla bli fotbollsspelare - nu vill de unga bli rappare"

Malmö FF:s stjärnskott Anel Ahmedhodzic, 22, har redan aviserat att han kommer lämna klubben i vinter. Till vilken klubb är inte klart, men mittbacken står inför en stor flytt utomlands. Inför sin troligtvis sista MFF-match, åtminstone för den här gången, berättar han nu om sina känslor för den himmelsblå klubben - och viljan att en dag kunna se på sig själv som en förebild för unga killar och tjejer runt om i Sverige. Till C More säger han att han än så länge ser han inte på sig själv som någon som öppnat dörrar för andra med utländsk bakgrund. - Jag är fortfarande väldigt ung. Men vi har det väldigt bra i Sverige. Sättet jag växte upp på och alla möjligheter jag fick var väldigt bra. Fotbollen har gett mig chansen att komma bort från all skit, fotbollen gav mig en väldigt bra möjlighet och den tog jag. Vissa gjorde inte det. Några jag känner har valt en helt annan väg och det är från person till person hur man fungerar, säger Ahmedhodzic. ANNONS - Möjligheterna som MFF och fotbollen gav mig har gjort mig till den jag är i dag. Jag hoppas kunna bli en förebild i framtiden, för unga som vill välja fotbollen istället för att bli rappare och sånt skit. Det hade jag velat bli (en förebild). Han fortsätter: - När jag var yngre ville alla bli fotbollsspelare. Nu vill alla bli typ rappare och sånt. Det är vad jag märkt i alla fall, sen vet jag inte om det stämmer in på alla. MFF ställs mot Juventus på bortaplan under onsdagen. Det är lagets sista match för året. Juve är redan klart för avancemang i Champions League och Malmö kommer oavsett resultat sluta sist i gruppen.

I intervjun ovan berättar Ahmedhodzic även om:

✓ Starka känslorna för MFF.

✓ Hur han väljer ny klubb.

✓ Tacksamheten gentemot Tomasson.

C More och Telia sänder Juventus-MFF, som har avspark klockan 18.45 under onsdagen.

