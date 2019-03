TV: Ajax jätteskräll - slog ut Real efter överkörning på Santiago Bernabeu

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Real Madrid har varit en dominant i Champions League på 2010-talet. "Galacticos" har tagit tre raka titlar och fyra titlar på de senaste fem åren. Laget har tagit sig minst till semifinal sedan säsongen 2010/2011.

Alla de sviterna fick ett brutalt slut för Real under tisdagskvällen. Trots att hemmalaget hade 2-1 med sig från Amsterdam skulle Ajax slå ut den trefaldigt regerande mästaren efter en överkörning med 4-1 på Santiago Bernabeu.

I den första halvleken gick det mesta emot hemmalaget. Två baklängesmål, två skador och två ramträffar. Real var nära ett ledningsmål direkt under matchens inledande minuter. Vazquez slog ett inlägg som gav Varane ett helt öppet läge. Fransmannens nick tog dock stenhårt i ribban och ut.

Istället var det Ajax som skulle göra mål kort därefter. I den sjunde minuten spelade Dusan Tadic in bollen till Hakim Ziyech som vinklade in 1-0 i det bortre hörnet. Det skulle bli än bättre för gästerna i den 18:e minuten. På nytt stod Tadic för förarbetet, när han lurade bort Casemiro med en snurrfint och med en delikat passning hittade in till David Neres som lyfte bollen över Thibaut Courtois.

Real tvingades till ett byte efter en halvtimme när skadade Vazquez ersattes av Bale. Minuter senare utgick även Vinicius på grund av skada, och gick av planen i tårar.

I den 42:a minuten var inhopparen Bale nära att kvittera dubbelmötet när han ryckte sig förbi försvaret och lyfte bollen i den närmsta stolpen.

En kvart in i andra halvlek utökade Ajax sin ledning ytterligare. Dusan Tadic tog emot bollen vid straffområdeslinjen och dundrade iväg bollen upp i krysset. Målet betydde att Real behövde göra tre mål för att gå vidare.

Marco Asensio väckte hoppet med 20 minuter kvar med sitt reduceringsmål. Men det skulle snabbt släckas av Lasse Schöne. Dansken skickade in en frispark från kanten över Courtois och in i mål till 4-1. Ajax gick därmed vidare med totalt 5-3, och är i kvartsfinal för första gången sedan 2002/2003.

- Vi visste att det var möjligt att få ett resultat här. Vi trodde hela tiden på att om vi spelade vårt eget spel så kunde vi skapa problem för dem. Det såg man redan i första matchen i Amsterdam, säger Ajax-kaptenen Matthijs de Ligt till Veronica TV enligt Uefa.

Förlusten var Reals fjärde raka på hemmaplan.

Lagens startelvor:

Real: Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius.

Ajax: Onana - Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico - Schöne, De Jong, Van de Beek - Neres, Tadic, Ziyech.