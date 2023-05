TV: Ancelotti förklarar oväntade valet: "Militao gjorde en bra match"

Real Madrid hade inte speciellt mycket att sätta emot, mot Manchester City på Etihad Stadium.

Det var gasen i botten från start från Pep Guardiolas lag och Real Madrid hängde inte med. Slutsiffrorna skrevs till 4-0 och Real Madrid är därmed utslaget ur Champions League.

I Real Madrid-lägret var det besviket och nedstämt efter matchen.

- Det var ingen bra kväll för oss. Vi mötte en rival som var bättre än oss och de förtjänar att stå i finalen. Vi hade stora problem under den första halvleken, vi lyckades inte göra det vi ville med bollen, säger Carlo Ancelotti till C More.

Vad har du att säga om valet att inte starta Rüdiger som hyllades efter första matchen?

ANNONS - Vad menar du?, svarade Ancelotti kort.

- Jag tycker att Militao gjorde en bra match mot Haaland.

Daniel Carvajal var inne på samma spår som sin huvudtränare i vad som gick fel på Etihad:

- Vi mötte en motståndare som var bättre än oss i den här matchen. Vi blev överväldigat, säger han till The Guardian.