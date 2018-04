TV: Barça med ena foten i CL-semifinal - efter två självmål av Roma på Camp Nou

Barcelona inledde som förväntat kvartsfinalen mot Roma med stort bollinnehav på Camp Nou i Champions League. Laget vårdade bollen på offensiv planhalva och stack emellanåt fram i attacker mot bortalagets mål. Kroaten Ivan Rakitic var i inledningen av första halvlek nära att måla, men fick se bollen gå via bortre stolpen och ut från straffområdet.

Barcelona fortsatte att trycka på framåt och fick till slut utdelning. I den 38:e minuten spelade sig laget åter in i straffområdet, men behövde den här gången själva inte avsluta mot mål, då Roma-mittfältaren Daniele De Rossi kom emellan och petade in bollen bakom Allisson i mål. Det var fjärde gången under den här säsongen som Barcelona fick med sig ett självmål i Champions League, vilket också skulle bli fler lite senare i andra halvlek.

I andra halvlek vaknade Roma till liv och skapade tidigt en het chans, när Diego Perotti nådde högst på ett inspel i straffområdet, men nickade tätt utanför mål. Det var ett bränt läge för mycket. Några minuter senare var det nämligen Kostas Manolas tur att vara olycklig i eget straffområde, då han stötte in bollen i eget mål, samtidigt som Gerard Pique tre minuter senare utökade till 3-0.

- Det är inte bara tur med självmål. Ett par av våra målchanser gick inte in. Jag anser att självmålen kom eftersom att vi tryckte på. Bollen var i straffområdet mer, säger Barcelona-kaptenen Gerard Pique enligt Football Espana.

Edin Dzeko tände i den 80:e minuten en strimma hopp inför returmatchen med ett reduceringsmål, men lyckades inte hålla det hoppet vid liv. Luiz Suarez tog revansch för sitt offside-mål i första halvlek och fastställde i den 87:e minuten slutresultatet till 4-1. Det var också hans första mål under den här säsongen i Champions League.

Barcelona tog därmed med sig ett fint resultat till returen i Rom, då italienarna nu måste besegra Barcelona med 3-0 på sin hemmaplan för att ta sig vidare till Champions League-semifinal.

- Vi gjorde en bra match. Kanske trodde vi att det skulle gå ännu bättre, men vi tog med oss ett bra resultat till Rom, säger Pique.

Se Romas två självmål och Suarez första CL-mål för säsongen i spelaren ovan.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta - Suarez, Messi.

Roma: Alisson - Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov - Strootman, De Rossi, Pellegrini - Perotti, Dzeko, Florenzi.