TV: Barcelonas tidiga mål avgjorde - uppförsbacke för United i CL-kvartsfinalen

Manchester United tog i kväll emot Barcelona i det första kvartsfinalmötet i Champions League på Old Trafford. Svenske landslagsmannen Victor Nilsson Lindelöf spelade från start, men fick i likhet med sina lagkamrater en tuff start på matchen.

Barcelona tog redan efter 13 minuter ledningen. Lionel Messi tog sig in i straffområdet och satte in bollen i sidled till Luis Suarez som nickade in bollen, via Luke Shaw, i mål. Till en början såg målet inte ut att bli godkänt, då linjedomaren först vinkade för offside, men därefter pratade huvuddomaren Gianluca Rocchi med VAR och valde att godkänna målet.

- Vi visade för mycket respekt för dem under första tio minuterna, men efter det kom vi in i det och såg bra ut. Det var en underhållande kväll att följa från tv:n, säger United-spelaren Scott McTominay enligt BBC.

Barcelona fortsatte därefter att ösa på framåt och var bland annat nära 2-0 i slutet av första halvlek, då Philippe Coutinho pressade David De Gea till en benparad. Det innebar att United gick till halvtidsvila med endast ett mål i baken.

Manchester United hade i andra halvlek svårt att skapa målchanser. Marcus Rashford kom vid ett tillfälle fram i bra läge, men sköt utanför mål och i slutet av matchen fick Anthony Martial bra yta i straffområdet, men fick se Gerard Piqué komma emellan.

Barcelona kontrollerade matchen och höll i slutändan undan och vann kvartsfinalmötet med 1-0, vilket innebär att Lindelöf och hans lagkamrater, som nu endast har en seger på fem senaste matcherna, har uppförsbacke inför returen i nästa vecka på Camp Nou.

- Vi pressade högt och gjorde det svårt för dem. Det är synd att vi inte kunde få ett mål. Jag tycker att vi skapade några bra målchanser, säger Chris Smalling enligt BBC.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Young, Smalling, Nilsson Lindelöf, Shaw - Dalot, McTominay, Fred, Pogba - Lukaku, Rashford.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho.