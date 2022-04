TV: Bayern Münchens praktfiasko - utslaget av Villarreal i kvartsfinal

Villarreal stod för en skalp förra veckan när man besegrade den europeiska jätten Bayern München hemma på El Madrigal. Slutresultatet skrevs till 1-0, men siffrorna hade kunnat vara större sett till lägena spanjorerna skapade.

Under tisdagen var det dags för returmöte på Allianz Arena i München. När startelvorna släpptes inför matchen stod det klart att storstjärnan Robert Lewandowski fanns med från start, efter att polska medier under måndagen rapporterat att stjärnan kommit överens med Barcelona om ett treårskontrakt.

Den första halvleken dominerades i mångt och mycket av Bayern München. Men tyskarna kom egentligen bara till ett farligt läge, då Jamal Musiala fick till en farlig nick med dryga halvtimmen spelad. Geronimo Rulli i Villarreal-målet stod dock för en imponerande räddning och såg till att 0-0 stod sig.

ANNONS

Trots att Villarreal stod emot den bayerska forceringen starkt räckte det inte till slut. Fem minuter in i den andra halvleken hittade Thomas Müller fram till Lewandowski som fick skottläge vid straffområdeslinjen. 33-åringen visade därifrån sin klass och placerade in 1-0 till hemmalaget via stolpen och in.

Müller var sedan själv nära att göra 2-0. Med 20 minuter kvar att spela mötte tysken upp ett inlägg i Villarreals straffområde med pannan, men nicken smet precis utanför stolpen.

I stället gjorde Villarreal nästa mål. Spanjorerna ställde om snabbt från egen planhalva genom Gerard Moreno och inhopparen Samuel Chukwueze. Till slut nådde bollen fram till Chukwueze som satte 1-1 från nära håll.

1-1 blev sedermera även slutresultatet, vilket innebär att Villarreal tar sig vidare till semifinal medan Bayern är utslaget. Ett stort nederlag för den tyske jätten, men en triumph av stora proportioner för Unai Emerys gula ubåt.

ANNONS

- All credit till Villarreal, det måste man säga. Jag tycker inte Bayern München gör tillräckligt, jag är otroligt besviken på Bayern över två matcher. Det är inte tillräckligt bra nog, säger Telia och C Mores epxert Olof Mellberg i sändningen.

Startelvor:

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández - Sané, Kimmich, Goretzka, Coman - Musiala, Müller, Lewandowski.

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan - Parejo, Capoue, Coquelin - Moreno, Danjuma, Lo Celso.

Följ Champions League-slutspelet hos Telia och C More!