TV: Bayern vände mot Sevilla – Thiago avgjorde

Sevilla skrällde i åttondelsfinalen och slog ut Manchester United. I kvartsfinalen väntade ännu ett storlag - Bayern Munchen.

Sevilla inledde bäst och tog också ledningen mot den tyska jätten. Efter 20 minuter fick spanjorerna ett jätteläge att ta ledningen, men Pablo Sarabia satte avslutet utanför. Tio minuter senare tog han dock revansch efter missen. Sergio Escudero hittade in med ett inlägg till Sarabia som kunde skicka in 1-0.

Strax före paus utjämnade Bayern. Franck Ribery slog in bollen från kanten och via Jesus Navas och målvakten styrde bollen in i mål. Målet bokfördes som ett självmål av Navas, som inför säsongen vände tillbaka efter fem år i Manchester City.

Sevilla inledde andra halvlek piggt men efter hand tog Bayern, som redan säkrat Bundeliga-titeln, över allt mer och i den 68 minuten tog laget ledningen. Ett inlägg från vänsterkanten nådde Thiago Alcantara som nickade in 2-1 för tyskarna. Återigen träffade bollen en hemmaförsvarare, denna gång Sergio Escudero, och ställde hemmamålvakten David Soria. Målet blev matchavgörande för Bayern som alltså lyckades vända på matchen.

- Vi reagerade väldigt bra på deras mål. Andra halvlek var väldigt bra från vår sida och det är viktigt att vi vinner här i Sevilla, säger Bayern-stjärnan Franck Ribery till klubbens Twitter-konto.

Ribery utvecklar sina tankar om matchen i Sky Sports sändning.

- De första tio minuterna var bra, men sen tappade vi i våra positioner och spelade inte bra tillsammans. Andra halvlek var mycket bättre. Champions League är en svår turnering och Sevilla är ett bra lag och det är inte lätt att möta dem på deras hemmaplan. Vi reagerade bra på att ligga under och du har inte råd att göra några misstag utan måste hela tiden vara vaken, säger Ribery till Sky Sports enligt Uefas hemsida, säger han till tv-kanalen enligt Uefa.

Returen spelas den 10 april på Allianz Arena där Bayern har skapat sig ett gynnsamt utgångsläge efter kvällens resultat.

Lagens startelvor:

Sevilla: Soria - Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero - N’Zonzi - Sarabia, Pizarro, Vázquez, Correa - Ben Yedder.

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat - Martínez, Vidal - Müller, Thiago, Ribéry - Lewandowski.