TV: Bernardo Silva hyllas: "Underbar att se på"

Manchester City körde över Real Madrid under den första halvleken på Etihad Stadium och båda målen noterades Bernardo Silva för.

Han hyllades stort i C Mores Champions League-studio efter 45 spelade minuter.

- Underbar spelare att se på, tekniskt begåvad. Han gör två mål i den här matchen och han gör ett hårt jobb defensivt. I den här matchen gör han exakt det han ska och lite till. City har ju ofta kört den här: "If you can't beat them, buy them" och Pep handplockade ju honom (Bernardo Silva) från det Monaco som slog ut dem och han har blivit kvar sedan dess och levererat.

Vicki Blommé fyller i, i resonemanget.

- Både han och Gundogan är spelare som inte får det stora rampljuset men Pep (Guardiola) trycker alltid på att de är oersättliga.

Manchester City vann till slut matchen med 4-0.