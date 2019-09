TV: Blytung förlust för Kopparbergs/Göteborg - Bayern München avgjorde på övertid

Bayern München tog initiativet från start och ägde stor del av bollinnehavet inledningsvis. Men de stora chanserna saknades till en början. Under den första halvtimmen fredade Kopparbergs/Göteborg sitt mål på ett bra sätt och stack då och då upp i halvfarliga kontringar. I 36:e minuten tvingades Bayern München till ett byte på grund av skada på mittfältaren Carolin Simon. Mandy Islacker kom in i hennes ställe. Det var hemmalaget Kopparbergs/Göteborg som skapade den första stora chansen i matchen. I 38:e minuten nådde lagkaptenen Beata Kollmats högst i straffområdet och nickade i ribban. Bayern München skapade en halvchans i 42:a minuten. Linda Dallmann nickade och Loes Geurts räddade utan bekymmer. Försvarsmässigt gjorde Kopparbergs/Göteborg en bra halvlek. De jämnade efterhand ut bollinnehavet och tillät inte Bayern München att skapa några större chanser. Istället var det hemmalaget som hade första halvleks bästa målchans.



Bayern München växlade upp tempot i början av andra halvlek. Fem minuter in i halvleken osade det katt i hemmalagets straffområde. Linda Dallmann kom i farligt läge framför mål och spelade bollen åt höger, men ingen medspelare nådde bollen och chansen försvann. Fem minuter senare var Dallmann i farten igen. Hon kom i ett bra läge och fick också en fin träff, men Loes Geurts svarade för en utmärkt räddning till hörna. Strax därefter var Bayern München nära att trycka in bollen efter en tilltrasslad situation.



Efter en timmes spel gjorde Kopparbergs/Göteborg sitt första byte i matchen. Julia Zigiotti Olme utgick och Amanda Johnsson Haahr kom in. Och med 17 minuter kvar av ordinarie tid byttes Evelyn Ijeh in istället för Hanna Andersson. Kopparbergs/Göteborg höll emot Bayern Münchens tryck fram tills det var en kvart kvar att spela. Då tilldömdes bortalaget en straff sedan Taylor Leach fällt Dallmann. Straffen förvaltades säkert av inhopparen Mandy Islacker.



Kopparbergs/Göteborg kämpade heroiskt och det skulle också ge utdelning. Göteborgslaget fick straff i 85:e minuten sedan svenskan Amanda Ilestedt stått för en fasthållning. Elin Rubensson var säkerheten själv från elva meter. Matchen var kvitterad! Men Bayern München skulle få sista ordet. I 92:a minuten kom Mandy Islacker fri och sköt in segermålet. Returen spelas i München om två veckor.

Det andra svenska laget i Champions League, Piteå, föll också. Norrbottningarna förlorade med 1-0 mot Bröndby.

Startelvor:

Kopparbergs/Göteborg: Geurts - Koivisto, Leach, Kollmats, Kuikka - Rubensson, Roddar, Curmark, Andersson - Blomqvist, Zigiotti Olme.

Bayern München: Benkarth - Ilestedt, Laudehr, Hendrich - Beerensteyn, Skorvankova, Leupolz, Simon, Gwinn - Dallmann, Dallmann