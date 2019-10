TV: Brandtalet mot Liverpool: "Inte en jävla träningsmatch - det här är Champions League"

Österrikiska mästarlaget Red Bull Salzburg var i veckan nära en jätteskräll mot Liverpool på Anfield i Champions League-gruppspelet. Salzburg låg under med 3-0, kom ikapp till 3-3 och föll sedan med 4-3 efter mål av Mohamed Salah i andra halvlek.

Nu har ett klipp, som är en del av en dokumentär som kommer att komma i slutet av oktober, från Salzburgs omklädningsrum i halvtid blivit viralt. Detta då Salzburg-tränaren Jesse Marsch höll ett brandtal med syftet att spelarna skulle bli mer aggressiva och hänsynslösa på planen under andra halvan av matchen.

- För det första, hur många "fouls" har vi dragit på oss? Kanske två?, frågade Marsch spelarna och fortsatte:

- Det här är inte en jävla träningsmatch, det här är en Champions League-match. Vi måste spela mer fysiskt, var mer hänsynslösa mot van Dijk. Vi spelar med för mycket respekt. Är de starka? Ja, men det betyder inte att vi ska vara vänliga mot dem och inte tacklas eller fajtas. De måste känna oss, de måste veta att vi är här för att vinna, inte att vi är här för att spela snyggt eller för att spela på samma sätt. Vi kom hit för att spela.

- Vi kommer att prata om lite taktik, men först när vi går ut på planen och visar mer självförtroende och vilja. Nu är det vi mot dem. Låt oss visa vilja, visa kämpaglöd.

Red Bull Salzburg har tre poäng efter två matcher i Champions League.

Se brandtalet i tweeten nedan.

