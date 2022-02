TV: City stormar mot kvartsfinal - krossade Sporting efter dubbla drömträffar

Premier League-ledaren Manchester City gick in som stor favorit till Champions League-åttondelsfinalen mot den portugisiska ligatvåan Sporting Lissabon. Detta trots att Pep Guardiola tvingades klara sig utan avstängde Kyle Walker samt den skadade duon Jack Grealish och Gabriel Jesus i kvällens bortamöte.

Matchen var inte mer än sju minuter gammal när Manchester City tog ledningen. Riyad Mahrez slog in bollen i öppen bur, men först dömdes målet bort för offside. VAR-granskningen visade dock att såväl Bernardo Silva som Kevin De Bruyne var onside i anfallet, varpå målet godkändes. 0-1 alltså.

När City utökade ledningen lite senare var det inget snack om saken. Bernardo Silva fick på en drömträff efter en hörna och slog in 0-2 via fingertopparna på Sporting-målvakten Antonio Adan, upp i ribban och in i mål.

- Vilket mål från Bernardo Silva!, säger Adam Pinthorp, Telia och C Mores kommentator.

- Ett fantastiskt avslut såklart, men också passivt försvarsspel från Sportings sida, fyller experten Olof Mellberg i.

Med halvtimmen på klockan fyllde Phil Foden på när han rakade in 0-3 från nära håll. Kort före paus blev sedan Bernardo Silva tvåmålsskytt när han placerade dit 0-4 via en Sporting-back.

I andra halvlek fortsatte bollarna rulla in för gästerna när Raheem Sterling skruvade in 0-5 med ett klassavslut i det bortre hörnet. Målet, som föll efter knappa timmen, blev matchens sista och Manchester City är därmed så gott som klart för kvartsfinal redan nu. Returen spelas den 9 mars.

- Det var en väldigt bra insats. I första halvlek var vi i det stämningsläget att vinna med 4-0. Vi var lite slarviga, vilket gav dem chansen att kontra, men vi var väldigt kliniska. Du behöver lite tur också. Vi är väldigt glada över segern. Att vinna med 5-0 är ett fantastiskt resultat och det är en fantastisk insats, säger Bernardo Silva till BT Sport.

Det var en speciell match för den tidigare Benfica-spelaren i sin födelsestad.

- Jag är portugis och kommer från andra sidan stan, så det var speciellt för mig att göra mål i min hemstad. Det är alltid extra motivation att komma hit till Lissabon i en så viktig match, fortsätter Bernardo Silva, som dock inte vill ta ut något i förskott.

- Det finns fortfarande ett jobb att göra i Manchester. Vi kan inte slappna av.

Startelvor:

Sporting: Adan - Reis, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Porro, Inacio, Goncalves, Esgaio

Manchester City: Ederson - Stones, Dias, Laporte, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Bernardo - Mahrez, Foden, Sterling.

