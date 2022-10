TV: Costa i centrum - assist och straffräddning

Porto-målvakten Diogo Costa var under onsdagskvällen - minst sagt - i händelsernas centrum. Efter sex minuters spel slog Costa en långboll till Wenderson Galeno, som sedan tog sig in i straffområdet och rullade in 1-0. Tio mintuer senare var det dags igen.

Costa klev då fram på mållinjen, slängde sig åt rätt håll och räddade Kerem Demirbays straff, vilket resulterade i att den portugisiska storklubben var kvar i ledningen i halvtid.

I andra halvlek fortsatte Porto på samma tema, och gick upp i 3-0-ledning efter 64 minuters spel. Mehdi Taremi stod för båda målen från straffpunkten till slutresultatet.

ANNONS

Porto är tvåa i gruppen med sex poäng, medan Atlético Madrid är trea med fyra poäng och Leverkusen jumbo med tre poäng. Gruppettan Club Brügge är redan klart för åttondelsfinal i Champions League.

Startelvor:

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker - Aranguiz, Demirbay - Adli, Diaby, Hudson-Odoi - Schick.

Porto: Costa - Mario, Cardoso, Carmo, Zaidu - Otavio, Uribe, Eustaquio, Pepe - Galeno, Taremi.

Champions League streamas på Telia och C More.