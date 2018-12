TV: CSKA körde över Real på Santiago Bernabeu - tidigare Norrköping-spelaren med mål och assist

Real Madrid var redan klart för slutspel i Champions League som gruppetta och kostade då på sig att rotera en hel del till avslutningen mot CSKA Moskva på Santiago Bernabeu. Sju spelare byttes ut jämfört med segermötet med Huesca i helgen. Bland stjärnorna på bänken fanns Raphael Varane, Luka Modric och Gareth Bale. Sergio Ramos ställs utanför truppen.

Bland annat fick talangerna Jesus Vallejo, Javier Sanchez, Vinicius Junior och Federico Valverde chansen i Reals elva.

När lagen möttes i Moskva vann CSKA överraskande med 1-0. På Santiago Bernabeu skulle ryssarna göra det igen.

Real hade det mesta av spelet och hade också ett antal riktigt heta chanser under första halvtimmen, men lyckades inte göra mål.

Istället var det CSKA som skulle ta ledningen i den 37:e minuten. Fjodor Chalov knorrade läckert in 1-0 bakom Thibaut Courtois, efter att ha fått bollen av den tidigare IFK Norrköping-anfallaren Arnor Sigurdsson - som lämnade i somras. Fem minuter senare skulle man också utöka när Georgij Sjtjennikov satte 2-0.

När domaren blåste för halvtid buades Real ut av hemmapubliken. Och det skulle bli värre för "Los Galacticos".

En kvart från slutet utökade nämligen 19-årige Arnor Sigurdsson med ett välplacerat skottfrån straffområdeslinjen.

CSKA vann matchen med 3-0 och fick alltså 4-0 mot Real på två matcher. Trots det så slutar ryssarna sist i gruppen på sju poäng. Detta efter att Viktoria Plzen slagit Roma med 2-1 och slutat trea på inbördes möten mot CSKA.

- Det var en fin seger men vi gick inte till Europa League så såklart är vi lite besvikna också. säger Sigurdsson enligt Uefa.

- Det är sorgligt, minst sagt, att slå Real Madrid, få sju poäng men sluta sist och slås ut från Europa. Men vi har bara oss själva att skylla. I vilket fall så försäkrade vi att få spendera julen med ett väldigt gott humör efter kvällens seger, säger CSKA-tränaren Viktar Hantjarenka.

I Roma vilades Robin Olsen och Antonio Mirante vaktade målet.

Vid slutsignalen på Santiago Bernabeu regnade en ny skur av burop mot hemmaspelarna. 3-0 var den största hemmaförlusten någonsin för Real Madrid i Europa-sammanhang, det skriver statistiktjänsten OptaJosé.

Lagens startelvor:

Real: Courtois - Odriozola, Vallejo, Sanchez, Marcelo - Isco, Llorente, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

CSKA: Akinfejev - Fernandes, Nababkin, Becao, Magnusson, Sjtjennikov - Vlasic, Bistrovic, Oblyakov - Chalov, Sigurdsson.

0-3 - Real Madrid's defeat against CSKA Moscow tonight is their biggest ever home defeat in European competition. Freezing. pic.twitter.com/KULbCvgJZ1