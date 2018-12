TV: Efter "Kung Fu-sparken" - nu ber Müller om ursäkt: "Inte min avsikt"

Mötet mellan Ajax och Bayern München under onsdagskvällen blev en minst sagt händelserik historia. Matchen slutade 3-3 efter fyra mål under matchens sista tio minuter – och dessutom delades det ut varsitt rött kort till vardera lag. Thomas Müller var den som tvingades lämna planen i Bayern och det röda kortet var knappast hårfint. Müller kommer nämligen helt fel in i duellen med Nico Tagliafico och träffade Ajax-spelaren rakt i huvudet med dobbarna först.

I tyska tidningen SportBild beskrevs utvisningen som "Kung Fu-rött" efter matchen och dagen efter den fula sparken väljer den tyske landslagsmannen nu att be om ursäkt.

”På det här sättet vill jag be om ursäkt till Nico Tafliafico för gårdagens incident. Det var inte min avsikt. Krya på dig”, skriver han på Twitter.

Just Tagliafico kunde slutföra matchen och fick dessut agera poängräddare då han i matchminut 95 fastställde slutresultatet till 3-3.