TV: Elangas succéinhopp - räddade kryss för United med sitt första CL-mål

Trots en något skakig Champions League-höst lyckades Manchester United ta sig vidare som gruppvinnare efter att Cristiano Ronaldo räddat laget flera gånger om. Atlético Madrid tog sig i sin tur vidare som tvåa bakom ett överlägset Liverpool i grupp B.

I kväll tog Atlético emot United på Wanda Metropolitano i den första åttondelsfinalen av två lagen emellan.

Då startade Victor Nilsson Lindelöf i United-försvaret. Svensken startade matchen som högerback, med Raphael Varane och Harry Maguire som mittbackar. Anthony Elanga inledde dock på bänken.

Lindelöf kastades in i hetluften direkt när han fläkte sig och blockerade ett avslut från José Gimenez redan efter två minuters spel. Några minuter senare kunde dock varken Lindelöf eller någon av hans lagkamrater förhindra ett baklängesmål.

ANNONS

Matchen var inte mer än sex minuter gammal när João Felix höll sig framme och nickade in 1-0 för Atlético Madrid med en stenhård nick som gick via stolpen och in. En sann mardrömsstart för Manchester United.

- Det är chanslöst för David De Gea (Manchester Uniteds målvakt). Kraften i inlägget gör också att det blir full fart och kraft i nicken från João Felix, säger C Mores expertkommentator Hasse Backe i sändningen.

Kort före paus var Atlético sedan nära att dubbla ledningen när Sime Vrsaljko dök upp på bortre stolpen och nickade bollen via Lindelöfs ansikte upp i ribban. 1-0 stod sig fram till halvtidsvilan.

United hade svårt att skapa målchanser och såg länge ut att förlora matchen med uddamålet, vilket hade gett ett knepigt utgångsläge inför returen på Old Trafford. Då byttes Anthony Elanga in.

ANNONS

Den svenske anfallstalangen byttes in efter 75 minuter när han ersatte Marcus Rashford. Bara fem minuter senare kvitterade Elanga till 1-1 när han blev fri med Jan Oblak och rullade bollen i nät. Ett sanslöst succéinhopp för Elanga som därmed gjort sitt första Champions League-mål.

- Fullständigt otroligt. Det är makalöst. Vilket inhopp, säger C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

Med en ålder på 19 år och 302 dagar är Elanga den yngste svenske målskytten någonsin i Champions League, enligt Uefas officiella Twitterkonto.

Matchen slutade 1-1, vilket ger United ett fördelaktigt utgångsläge till hemmareturen den 15 mars.

Startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo - Marcos Llorente, Herrera, Kondogbia, Renan Lodi - Correa, João Felix.

Manchester United: De Gea - Lindelöf, Varane, Maguire, Shaw - Fred, Pogba - Rashford, Bruno Fernandes, Sancho - Ronaldo.

ANNONS