TV: Forsberg målskytt - gav Leipzig seger

RB Leipzig-svensken Emil Forsberg, 30, har under den här säsongen fått varierat med speltid, och fick under tisdagskvällen hoppa in i den 76:e minuten mot Celtic på bortaplan i Champions League-gruppspelet. Då visade svensken sitt värde för den tyska klubben.

Forsberg behövde bara åtta minuter på planen för att utöka Leipzigs ledning till 2-0, då han mötte ett inspel och placerade upp bollen i krysset till slutresultatet i matchen.

- Det är oerhört vackert, vilket avslut av Forsberg. Han smeker upp den i bortre krysset, säger C Mores kommentator Peter Backe i sändningen.

RB Leipzig har nu sex poäng efter fyra matcher i Champions League. Celtic har i sin tur en poäng efter lika många omgångar. För den skotska storklubbens del spelade Sead Haksabanovic i 66 minuter den här kvällen.

På annat håll vann Chelsea med 2-0 mot Milan, där en situation blev omtalad i efterhand, då Fikayo Tomori blev utvisad efter att ha rivit ner Chelseas Mason Mount i straffområdet.

Startelvor:

Celtic: Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor - Abada, O'Riley, Hatate - Haksabanovic, Furuhashi, Maeda.

RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Haidara, Schlager - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva.

Champions League streamas på Telia och C More.