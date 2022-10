TV: Galna dramatiken: Lewandowski räddade Barcelona från fiasko

Barcelona föll i förra veckan mot Inter och jagade under onsdagen seger mot Milano-klubben hemma på Camp Nou för att stärka lagets chanser att gå vidare till åttondelsfinal i Champions League. Inför matchen låg den spanska storklubben pyrt till, och var även tidigt nära att hamna i underläge den här kvällen.

Inter-forwarden Edin Dzeko höll sig i första halvlek framme i straffområdet och var nära att få fira, men fick se bollen gå i ribban. I stället tog Barcelona ledningen.

Fem minuter före halvtid dök Ousmane Dembele upp i straffområdet på ett inspel och satte bollen i mål till 1-0 på Camp Nou. Barcelona fick därmed gå till pausvila i ledning, men blev sedan ordentligt omskakat i andra halvan av matchen.

Fem minuter in i andra halvlek tog Nicolo Barella ner en lyftning bakom Barcelonas backlinje och satte bollen högt upp bakom Marc-Andre ter Stegen i hemmamålet. Ingen av Barcelonas defensiva spelare hade koll på italienaren.

- Det är en väldigt oklar arbetsfördelning mellan Eric Garcia och Marcos Alonso, och varför släpper Gerard Piqué bollen? Det är som: "Det här har vi", sa C Mores expert Marcelo Fernandez i sändningen.

Inter var därefter inte nöjt med det, och i den 63:e minuten slog Lautaro Martinez till och fick fira 2-1. Därmed var Barcelona där och då utslaget ur Champions League, då det var fallet vid förlust.

- Busquets ger bort bollen två gånger om och de straffas ordentligt, sa Fernandez.

Barcelona var i brygga, men lyckades samla sig. I slutskedet höll sig Robert Lewandowski framme i straffområdet och kvitterade till 2-2. Matchen såg ut att sluta 2-2, men sedan blev det ytterligare dramatik. Robin Gosens satte 3-2 för Inter, som firade med avbytare och ledare på planen innan Lewandowski fick sista ordet till 3-3.

- I första halvlek spelade vi bra och gjorde det första målet, och i andra halvlek släppte vi in mål. Vi var ibland för öppna, men jag tycker att vi fajtades till slutet, även om det i dag var för lite, säger Lewandowski till C More och fortsätter:

- Vi har lite problem. Vi har några skadade spelare sedan några veckor tillbaka, och det är inte lätt att spela var tredje dag. Det var små saker som saknades i matchen. Vi släppte in tre mål och i slutändan försökte vi vinna, men det var tyvärr ett mål för lite.

Inter-mittfältaren Nicolo Barella är i sin tur nöjd med poängen, även om han helst hade velat ha tre poäng.

- Vi skulle velat ta hem en seger, men det är den här attityden som vi behöver ha och som vi saknade i början av säsongen. Vi hoppas nu kunna rida på den här vågen av entusiasm och fortsätta visa den här viljan att slåss för tröjan, säger Barella till Sky Sport Italia.

Bayern München är klart för slutspel, medan det fortfarande lever mellan Inter och Barcelona om den andra åttondelsfinalplatsen. Inter har sju poäng, medan Barcelona har fyra poäng efter fyra matcher i gruppen.

- Vi har fortfarande två matcher kvar och vi fokuserar fortfarande på Champions League och de kommande matcherna i La Liga. Det var en tuff match i dag, men vi måste fortsätta drömma om de kommande poängen och matcherna. Sedan får vi se vad som händer, säger Lewandowski till C More.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Garcia, Piqué, Alonso - Pedri, Busquets, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Inter: Onana - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mchitarjan, Dimarco - Martinez, Dzeko.

