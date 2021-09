TV: Henderson frälste Liverpool - dundrade in segermålet från distans

Milan var tillbaka i Champions League för första gången sedan 2014, efter att ha knipit andraplatsen i Serie A i fjol. 2 745 dagar hade de varit utanför Champions League-spel - och då väntade Liverpool på Anfield i första matchen sedan återkomsten.

När matchen blåst igång dröjde det inte länge innan Liverpool hade skapat en målchans. I den femte minuten fick Diogo Jota en passning i Milan straffområde, varpå han drog till med ett avslut. Men skottet blockerades.

Tre minuter senare tog Liverpool ledningen, dock. Mohamed Salah hittade Trent Alexander-Arnold som avancerade in i Milans straffområde och lyfte in bollen i den bortre delen av målet. 1-0 till Liverpool var ett faktum, men målet ändras i efterhand till ett självmål av Fikayo Tomori då bollen styrts genom honom in i målet.

Bara några minuter senare tilldelades Liverpool straff efter att Andy Robertsons inlägg träffat Ismaël Bennacer på armen i Milans straffområde. Salah klev fram för att ta straffen men sköt den rakt på Mike Maignan i Milan-målet, som dessutom räddade returen till en hörna. Det var första gången Salah bränner en straff sedan 2017, enligt Liverpool Echo-journalisten Paul Gorst.

Med halvtimmen spelad var Salah nära att göra 2-0. Egyptiern fick skottläge från nära håll och drog till med ett tungt skott - men Maignan var med och styrde bollen över ribban till hörna.

Men strax innan halvtid vaknade Milan till liv. Ante Rebic placerade kyligt in 1-1 från nära håll på passning från Rafael Leão, och sedan, två minuter senare, petade Brahim Diaz in 2-1 i öppet mål från nära håll. Milan chockade hemmalaget, som dominerat den första halvleken, och tagit ledningen.

Det blev dock en kortvarig ledning för gästerna, för tre minuter in i den andra halvleken kvitterade Salah till 2-2. Origi stod för frispelningen och Salah petade retfullt in 2-2-kvitteringen förbi Maignan i Milan-målet.

Med 20 minuter kvar att spela skulle Jordan Henderson fullända Liverpools vändning. På en hörna dundrade lagkaptenen in 3-2 på halvvolley utanför straffområdet och fick Anfield att explodera i glädje. Milan-målvakten var chanslös. Efter Milans blixtvändning hade Liverpool, i sin tur, vänt till hemmaledning.

3-2 stod sig sedan matchen ut. Milan stod upp tappert, men det räckte inte hela vägen. Liverpool tog med sig alla tre poäng från premiärmatchen i grupp B.

- Tyvärr lät vi dem komma in i matchen. Om vi hade hållit uppe intensiteten vi spelade med den första halvtimmen tror jag inte att de hade kommit in i matchen. Men vi släppte på den och lät dem komma in i matchen, de fick några chanser och de tog dem, säger Andy Robertson till Telia och C Mores sänding och fortsätter:

- Men det är Champions League. Man möter väldigt bra lag och sådant händer. Men som tur var kom vi tillbaka och rättade till vårt misstag. Vi fick med oss alla tre poäng.

I nästa omgång väntar Porto på bortaplan för Liverpool, medan Milan tar emot Atletico Madrid på San Siro.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson - Fabinho, Henderson, Keita - Jota, Salah, Origi.

Milan: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Kessié, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leão - Rebic.

