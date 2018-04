TV: Inhopparen Asensio gav Real segern - på väg mot tredje raka finalen

Två raka titlar i Champions League. Nu har Real Madrid satt sig i ett kanonläge för att nå tredje raka finalen. Spanjorerna slog Bayern München på Allianz Arena och tar med sig 2-1 till returen på hemmaplan.

Zinedine Zidane ställde överraskande både Gareth Bale och Karim Benzema utanför Reals startelva. Lucas Vazquez startade istället på topp.

Det skulle bara dröja 20 sekunder innan Bayern hotade framåt. Robert Lewandowski spelade in bollen till Thomas Müller, som dock fick bollen lite bakom sig och inte fick till något avslut.

Det var också Bayern som skulle ta ledningen i matchen. Joshua Kimmich drev fram i en snabb kontring på högerkanten. Real-målvakten Keylor Navas väntade sig ett inlägg och gick tidigt. Då tryckte Kimmich istället in bollen på insidan av målvakten och satte 1-0.

Bayern hade flera chanser att utöka ledningen. Bland annat frispelades Franck Ribéry, men fumlade bort läget. Istället kvitterade Real Madrid strax före halvtidspausen. Marcelo slog till på halvvolley och en studsande boll letade sig in i det bortre hörnet.

Bayern tvingades till dubbla byten i den första halvleken. Först utgick Arjen Robben tidigt och fick ersättas av Thiago. Senare i halvleken utgick Jerome Boateng och ersattes av Niklas Süle. I andra halvleken lämnade därtill Javi Martinez planen skadad.

Hemmalaget fortsatte att skapa tryck mot Real i den andra halvleken. Men det var gästerna som än en gång var mer effektivt. Efter ett misstag av Rafinha kunde Lucas Vazquez spela fram Marco Asensio som satte dit 2-1.

Bayern radade upp chanser att kvittera, men det ville sig inte för tyskarna. Real vann matchen med 2-1 och har nu ett tufft läge att vända på Santiago Bernabeu nästa vecka.

- Vi var för naiva. Vi hade många chanser, säger Thomas Müller enligt Uefa.

- Resultatet i kväll hade kunnat vara väldigt annorlunda. Vi såg förra året vad som är möjligt i Madrid, där vi lyckades vända på ett 2-1-underläge (Bayern vann med 2-1 men föll efter förlängning).

När slutsignalen tog sig ett antal åskådare in på planen och ett litet tumult uppstod.

Cristiano Ronaldo lämnade planen mållös, efter att ha slagit rekord med mål i elva raka Champions League-matcher. Portugisen slog dock ett annat rekord. Segern var Ronaldos 96:e i Champions League, flest någonsin. Det tidigare rekordet på 95 hade målvakten Iker Casillas.

Lagens startelvor:

Bayern: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha - Martínez, James - Robben, Müller, Ribéry - Lewandowski.

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Kroos, Modric - Isco, Vázquez - Ronaldo.

96 - Cristiano Ronaldo has now won 96 Champions League games, more than any other player. Triumphant. pic.twitter.com/aSk36GOb8C