TV: JUST NU: Bayern stormar mot kvartsfinal efter Lewandowskis hattrick

Österrikiska Red Bull Salzburg är framme i Champions League-åttondelsfinal för första gången någonsin. Där står tyska Bundesliga-giganten Bayern München för motståndet. Det första mötet lagen emellan, i Salzburg, slutade 1-1 efter att Kingsley Coman kvitterat sent för Bayern och satt stopp för en stor skräll.

I kvällens returmöte i München fick Bayern tillbaka sin förstemålvakt Manuel Neuer, som varit borta med en knäskada den senaste månaden.

I den tolfte minuten fick Robert Lewandowski chansen att ge Bayern ledningen från straffpunkten efter att själv ha blivit fälld i straffområdet. Den polske anfallsstjärnan var hur kylig som helst när han satte dit 1-0 i målvaktens vänstra hörn.

Nio minuter senare återupprepades samma sak när Lewandowski återigen blev fälld, den här gången precis vid straffområdesgränsen, och Bayern fick straff efter VAR-granskning. Lewandowski var lika säker från straffpunkten den här gången när han skickade in 2-0 i samma hörn.

Kort därpå fullbordade Lewandowski sitt hattrick - efter lite flyt. Bayern-forwarden vann ett motlägg med Salzburg-målvakten Philipp Köhn och satte sedan bollen i öppet mål efter att bollen först träffat stolpen.

Lewandowskis hattrick efter 23 minuter är det snabbaste någonsin i Champions League-historien räknat från matchens start, enligt statistiktjänsten Opta. Det gick tio minuter mellan det första och tredje målet, vilket är tredje snabbast i turneringen sedan starten 1992/1993.

Några minuter senare utökade Serge Gnabry ledningen till 4-0 efter ett tveksamt målvaktsingripande när Bayern fortsatte sin överkörning. Det var även resultatet efter första halvlek.

Startelvor:

Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Lucas Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski.

Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Aaronson, Seiwald - Adamu, Adeyemi.

Matchen streamas exklusivt på Telia och C More med avspark 21.00.

23 - Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV