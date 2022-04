TV: JUST NU: Efter chockstarten - Benzema reducerar

Matchen sänds på TV4 och streamat på Telia och C More.

Manchester City tog under tisdagen emot Real Madrid i första semifinalmötet i Champions League. Då dröjde det inte länge innan hemmalaget var i ledning.

Bara några minuter in i första halvlek satte Riyad Mahrez in bollen i straffområdet till Kevin de Bruyne, som skallade in bollen i mål till 1-0. Lite senare var det dags igen, då Gabriel Jesus höll sig framme till 2-0. Brassen tog emot ett inspel i straffområdet och var kylig till 2-0.

- Det är Militao som är där ute och fladdrar (långt utanför straffområdet), och jag vet inte vad han gör där överhuvudtaget. Han lämnar Alaba ensam med två spelare i mitten, och Mendy täcker inte upp heller, samtidigt som Alaba behöver göra det bättre. Det är ett bra avslut av Jesus, men bedrövligt försvarsspel av Real Madrid, säger C Mores expert Olof Mellberg i sändningen.

Manchester City var därefter nära att få in ytterligare ett mål efter 26 minuters spel. Mahrez kom fram i ett bra läge, men sköt tätt utanför. I stället reducerade den spanska giganten.

Karim Benzema slog till på volley i straffområdet och gav Real Madrid hopp.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Stones, Dias, Laporte, Zintjenko - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Jesus, Foden.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

