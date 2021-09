TV: JUST NU: Gueye chockar City - ger PSG ledningen med drömmål

Paris Saint-Germain tog under tisdagskvällen emot Manchester City i ett supermöte i Champions League. City kryssade mot Club Brügge i första omgången, medan City vann stort mot RB Leipzig i Manchester.

PSG inledde piggt och fick en drömstart efter åtta minuters spel. Kylian Mbappé spelade in bollen i straffområdet till Neymar, som sedan passade vidare till Idrissa Gueye. Mittfältaren visade då upp ett stort självförtroende och slog till med ett stenhårt skott i krysset till 1-0. Det var mittfältarens fjärde mål den här säsongen.

Manchester City var i mitten av första halvlek nära att kvittera, men lyckades inte sätta bollen i nät. Först nickade Raheem Sterling i ribban och sedan missade Bernardo Silva öppet mål på returen. Portugisen sköt i stället också i ribban.

- Men herregud. Hur är det möjligt att missa den här? Det är svårare att inte göra mål i det läget, utbrister C Mores kommentator Hasse Backe i sändningen.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Mbappe, Messi, Neymar.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 19.30, samt på TV4 med start 20.55. Den här säsongen streamas dessutom alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.