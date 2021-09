TV: JUST NU: Henderson dundrar in Liverpool-ledning från distans

Milan var tillbaka i Champions League för första gången sedan 2014, efter att ha knipit andraplatsen i Serie A i fjol. 2 745 dagar hade de varit utanför Champions League-spel - och då väntade Liverpool på Anfield i första matchen sedan återkomsten.

När startelvorna släpptes inför matchen stod det klart att Liverpool bänkade stjärnduon Virgil van Dijk och Sadio Mané. In i deras ställe kom Joe Gomez och Divock Origi. Milan, i sin tur, saknade Sandro Tonali och Zlatan Ibrahimovic från startelvan mot Lazio den gångna helgen. Tonali inledde på bänken och Ibrahimovic stannade hemma i Milano med en mindre skadekänning.

När matchen blåst igång dröjde det inte länge innan Liverpool hade skapat en målchans. I den femte minuten fick Diogo Jota en passning i Milan straffområde, varpå han drog till med ett avslut. Men skottet blockerades.

Tre minuter senare tog Liverpool ledningen, dock. Mohamed Salah hittade Trent Alexander-Arnold som avancerade in i Milans straffområde och lyfte in bollen i den bortre delen av målet. 1-0 till Liverpool var ett faktum, men målet ändras i efterhand till ett självmål av Fikayo Tomori då bollen styrts genom honom in i målet.

Bara några minuter senare tilldelades Liverpool straff efter att Andy Robertsons inlägg träffat Ismaël Bennacer på armen i Milans straffområde. Salah klev fram för att ta straffen men sköt den rakt på Mike Maignan i Milan-målet, som dessutom räddade returen till en hörna. Det var första gången Salah bränner en straff sedan 2017, enligt Liverpool Echo-journalisten Paul Gorst.

Med halvtimmen spelad var Salah nära att göra 2-0. Egyptiern fick skottläge från nära håll och drog till med ett tungt skott - men Maignan var med och styrde bollen över ribban till hörna.

Men strax innan halvtid vaknade Milan till liv. Ante Rebic placerade kyligt in 1-1 från nära håll på passning från Rafael Leão, och sedan, två minuter senare, petade Brahim Diaz in 2-1 i öppet mål från nära håll. Milan chockade hemmalaget, som dominerat den första halvleken, och tagit ledningen.

Det blev dock en kortvarig ledning för gästerna, för tre minuter in i den andra halvleken kvitterade Salah till 2-2. Origi stod för frispelningen och Salah petade retfullt in 2-2-kvitteringen förbi Maignan i Milan-målet.

Med 20 minuter kvar att spela skulle Jordan Henderson fullända Liverpools vändning. På en hörna dundrade lagkaptenen in 3-2 på halvvolley utanför straffområdet och fick Anfield att explodera i glädje. Milan-målvakten var chanslös. Efter Milans blixtvädning hade Liverpool vänt och var i ledning.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson - Fabinho, Henderson, Keita - Jota, Salah, Origi.

Milan: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Kessié, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leão - Rebic.

