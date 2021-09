TV: JUST NU: MFF:s mardrömsstart - Claudinho ger Zenit ledningen

Malmö FF bortaspelade under onsdagen mot ryska Zenit S:t Petersburg i den andra omgången i Champions League-gruppspelet. MFF föll i första omgången mot Juventus, medan Zenit åkte på stryk mot Chelsea.

Malmö FF fick inledningsvis vara på tårna direkt, då Malcom satte fart längs högerkanten och sedan satte in ett inlägg mot Artiom Dziuba i straffområdet. Lasse Nielsen kom dock emellan och nickade undan till hörna. MFF skapade sedan två fina möjligheter i den sjätte minuten. Anders Christiansen hotade först med ett avslut och sedan med en nick.

Tre minuter senare tog Zenit ledningen. Claudinho mötte ett lågt inspel i straffområdet och placerade in bollen i mål bakom Johan Dahlin till 1-0.

- Det är såklart en mardrömsstart för MFF. Det är ett Zenit som satt full fart direkt. Vi har haft en period, där Malmö kommit högre upp i planen, men blev nu väldigt hårt straffade, säger C Mores expert Erik Edman.

Christiansen fick sedan en fin möjlighet i straffområdet för en kvittering, men sköt en bit över mål. Därmed slutade första halvan av matchen med Zenit-ledning.

Startelvor:

Zenit S:t Petersburg: Kritsjuk - Barrios, Tjistjakov, Rakytskyj - Sutormin, Kuzjaev, Wendel, Santos - Malcom, Dziuba, Claudinho.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson - Berget, Innocent, Christiansen, Rakip - Birmancevic, Colak.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 18.00 och avspark 18.45. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.