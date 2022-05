TV: JUST NU: Succéinhopp av Diaz - Liverpool stormar mot CL-final

Liverpool har en 2-0-ledning att gå på från första Champions League-semifinalen mot Villarreal. På tisdagskvällen är det dags för returmötet, den här gången på El Madrigal i Spanien.

Framför hemmapubliken fick Villarreal en drömstart. Endast tre minuter hade gått av matchen när Etienne Capoue kom först på ett inlägg och serverade Boulaye Dia framför mål, som enkelt stötte in 1-0 och sin första fullträff i Champions League-sammanhang.

En chockstart för Liverpool.

- Det är ett väldigt precist inlägg och med fem spelare i straffområdet kan bollen nästan slås in på chans. Bara första tre minuterna har Villarreal visat upp en helt annan intensitet jämfört med vad man visade upp under 90 minuter på Anfield, sa C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

- Lite fingertoppskänsla av Unai Emery (Villarreals huvudtränare) också. Dia, överraskningen i Villarreals startelva, med sitt första Champions League-mål, fyllde kommentator Adam Pinthorp i.

Villarreal fortsatte att pressa på och skapade flera farliga chanser, bland annat straffsituation där Alisson fällde Giovani Lo Celso. Men ingen straff där, i stället utökade man ledningen kort därefter.

41 minuter stod på klockan när Capoue slog ett inlägg till Francis Coquelin som nickade in 2-0 - och därmed utjämnade totalställningen i semifinalmötet till 2-2.

- Ett perfekt avslut av Coquelin. På nytt är det ytterbackarna (i Liverpool) som inte har sin bästa dag. Både (Andy) Robertson och (Trent) Alexander-Arnold klarar inte av att stoppa inläggen, sa Hasse Backe.

2-0-resultatet stod sig halvleken ut, och efter paus kom Liverpool ut som det bättre laget. Tidigt hade Trent Alexander-Arnold ett skott som styrdes i ribban.

Till slut gav spelövertaget utdelning. Med halvtimmen kvar tog sig Fabinho in i straffområdet och avlossade ett skott från snäv vinkel som letade sig in bakom Geronimo Rulli i Villarreal-målet till 2-1.

- Man kan fundera på Rullis agerande i målet, bollen går mellan benen på honom. Men det är en annan matchbild (i andra halvlek), det är bara att konstatera. Liverpool kan göra precis vad som helst offensivt för att bryta ner motståndarförsvar, sa Hasse Backe i Telia och C Mores sändning.

Bara minuter senare kvitterade Liverpool till 2-2. Trent Alexander-Arnold slog ett inlägg från höger som inbytte Luis Diaz nickade in, ett mål som betydde att Liverpool tog ledningen med 4-2 totalt.

- Diaz har tagit bänkningen på rätt sätt och verkligen tillfört något (sedan han byttes in i paus). Han har varit en ordentlig injektion till Liverpools anfallsspel. Oerhört svårstoppad, sa Hasse Backe.

I 75:e minuten fullbordade Liverpool vändningen. Sadio Mané löpte sig fri i djupled, petade bollen förbi Rulli - som feltajmad sin utrusning, och rullade in 2-3 i öppet mål.

- Villarreal blir dödligt straffade av Liverpool, som visar upp sin effektivitet, sa Backe.

Enligt statistisktjänsten OptaJoe har Liverpool nu gjort 139 mål på 57 matcher säsongen 2021/22. Det är Merseysideklubbens högsta notering någonsin.

Startelvor:

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupinan - Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin - Dia, Moreno.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Keita, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Jota.

