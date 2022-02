TV: JUST NU: Uniteds mardrömsstart - Atlético nätar efter sex minuter

Trots en något skakig Champions League-höst lyckades Manchester United ta sig vidare som gruppvinnare efter att Cristiano Ronaldo räddat laget flera gånger om med sex mål på sina fem matcher. Atlético Madrid, regerande spanska mästare, tog sig i sin tur vidare som tvåa bakom ett överlägset Liverpool i grupp B.

I kväll tog Atlético emot United på Wanda Metropolitano i den första åttondelsfinalen av två lagen emellan.

Då startade Victor Nilsson Lindelöf i United-försvaret. Landslagssvensken startade matchen som högerback, med Raphael Varane och Harry Maguire som mittbackar. Anthony Elanga inledde dock på bänken.

Samtidigt valde Atlético-tränaren Diego Simeone att bänka anfallsstjärnorna Luis Suarez och Antoine Griezmann till förmån för João Felix och Angel Correa.

Lindelöf kastades in i hetluften direkt när han fläkte sig och blockerade ett avslut från José Gimenez redan efter två minuters spel. Några minuter senare kunde dock vare sig Lindelöf eller någon av hans lagkamrater förhindra ett baklängesmål.

Matchen var inte mer än sex minuter gammal när João Felix höll sig framme och nickade in 1-0 för Atlético Madrid med en stenhård nick som gick via stolpen och in. En sann mardrömsstart för Manchester United.

- Det är chanslöst för David De Gea (Manchester Uniteds målvakt). Kraften i inlägget gör också att det blir full fart och kraft i nicken från João Felix, säger C Mores expertkommentator Hasse Backe i sändningen.

Kort före paus var Atlético sedan nära att dubbla ledningen när Sime Vrsaljko dök upp på bortre stolpen och nickade bollen via Lindelöfs ansikte upp i ribban.

1-0 stod sig till halvtidsvilan och det var en arg Cristiano Ronaldo som gick ut från planen efter första halvlek. Portugisen syntes gestikulera ivrigt och verkade vilja se fler gula kort till Atlético-spelarna.

En kvart in i andra halvlek var det i stället Lindelöf som fick syna det gula kortet efter att ha stoppat uppe en framstormande João Felix på Atléticos planhalva.

Startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo - Marcos Llorente, Herrera, Kondogbia, Renan Lodi - Correa, João Felix.

Manchester United: De Gea - Lindelöf, Varane, Maguire, Shaw - Fred, Pogba - Rashford, Bruno Fernandes, Sancho - Ronaldo.

Matchen streamas på Telia och C More med studiostart 20.00. Avspark 21.00.

