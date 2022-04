TV: Kaosscener i City-Atlético - Felipe får rött kort: "Finns gränser för hur man får bete sig"

Det var i slutskedet av andra kvartsfinalmötet mellan Atlético Madrid och Manchester City som tråkiga scener utspelade sig. Strax innan fulltid drev Phil Foden ner bollen mot hörnflaggan för att slösa tid.

City-stjärnan blev då tacklad och föll omkull utanför planen. När Atlético Madrid ville sätta igång spelet rullade Foden in på planen igen - för att få spelet stoppat.

Något som skapade stor irritation och tumult bröt ut på planen.

- Foden låg utanför men rullade in. Ja, ni ser själv vad som händer då. Stor irritation utbryter, sa Telia och C Mores kommentator Lasse Granqvist i sändningen.

- Felipe är helt hysterisk när han löper ut mot Phil Foden, fyllde Hasse Backe i.

Hela sju gula kort delades ut, bland annat ett till Atlético Madrid-backen Felipe som redan var varnad och därmed blev utvisad. På vägen av planen visade Felipe tydligt sin ilska när han sparkade omkull utrustning tillhörande tv-produktionen.

Därefter fortsatte det att vara irriterat på planen.

- Trams, säger Lasse Granqvist i Telia och C Mores sändning.

- Det finns gränser för hur man får bete sig, säger Kim Källström.

Matchen, som slutade 0-0, spelades vidare. Efter slutsignal rapporterade The Times-journalisten Henry Winter att åtta poliser ska ha sprungit ner mot spelartunneln, där bråket fortsatte.

BT Sport hävdar att Jack Grealish och Stefan Savic ska ha hamnat i en "fysisk konfrontation" i katakomberna. Telia och C Mores reporter Frida Nordstrand var på plats i Madrid och såg kaoset i spelartunneln efter slutsginal.

- Det urartade, ilskan togs verkligen vidare efteråt (i spelartunneln). Det var lite som ett skämt, lite som en parodi. Nu börjar det nästan bli lite skamset, säger Frida Nordstrand.

BT Sport-experten Rio Ferdinand är kritisk till Atlético Madrid-spelarnas uppträdande i slutet av matchen.

- Vi fick se ett osmakligt beteende från några av Atlético-spelarna. De borde skämmas över några av upptågen, speciellt Savic, säger Ferdinand.

Se bilder från bråket i spelartunneln nedan.

Video of police storming into the tunnel to set apart the players of #AtletiManCity especially Savic and Grealish attempting to headbutt each other pic.twitter.com/5F4aoVidfr