TV: Kulusevski stor hjälte för Juventus - avgjorde i slutminuterna med första CL-målet

Juventus ledde Grupp H efter full pott på de inledande två matcher inför onsdagens Champions League-omgång. Italienarna hade besegrat Malmö FF och Chelsea - och under onsdagen väntade Zenit Sankt Petersburg på bortaplan i den tredje matchen. Zenit, i sin tur, låg på tredjeplats efter att ha besegrat Malmö FF på hemmaplan senast.

Men det var ingen sprudlande tillställning på Gazprom Arena. Den första halvleken innehåll i stort sett bara en rejäl målchans och det var när Zenits brasse Claudinho drog till från distans i den 18:e minuten, men Juventus målvakt Wojiech Szczesny lyckades parera skottet.

ANNONS

0-0 stod sig in i halvtid och i inledningen av den andra halvleken var Juventus först med att skapa den första målchansen. Amerikanen Weston McKennie fick en pass i Zenits straffområde och kom till avslut mot den högra stolpen. Men Stanislav Kritsyuk i Zenit-målet stod för en fin räddning.

Med timmen spelad fick äntligen Dejan Kuluseveski äntra planen. Svensken klev in samtidigt som Federico Bernadeschi fick kliva av - och det bytet skulle Juventus få utdelning från. Med endast tre minuter kvar att spela, i den 87:e minuten, dök Kulusevski upp på ett inlägg från ytterbacken Mattia Di Sciglio och nickade in 1-0 via stolpen. Målet var svenskens första i Champions League någonsin.

Det blev sedermera matchens enda mål och Kulusevski blev stor Juventus-hjälte från bänken med sitt första Champions League-mål någonsin. Italienarna är fortsatt gruppetta med full pott efter tre omgångar, nio poäng på tre spelade. Zenit, i sin tur, förblir grupptrea efter att Malmö förlorat stort mot Chelsea i London med 4-0.

ANNONS

När Kulusevski intervjuades av Uefa efter segern var han överlycklig efter sitt första mål i turneringen.

- Det är fantastiskt. Jag har drömt om det här ögonblicket i hela mitt liv. Det är mitt första mål i Champions League och jag hoppas att jag kommer göra många fler. Det är en fantastisk turnering och det var ett fantastiskt mål att göra, säger Kulusevski, som inte var helt nöjd med lagets insats.

- Vi måste spela bättre. Vi måste tappa färre bollar, vi kan förbättra oss mycket, men det viktigaste just nu är att vi vinner. Allt blir enklare när du gör det. Du måste inte spela bra, för du vet att du kommer få en chans i slutet och om du tar den så vinner du.

Startelvor:

Zenit: Kritsyuk - Karavaev, Christiakov, Lovren, Rakitskyy - Wendel, Barrios, Douglas Santos - Malcom, Dzyuba, Claudinho.

Juventus: Szczesny - De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Locatelli, Bentancur, McKennie - Chiesa, Morata, Bernadeschi.