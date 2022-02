TV: "La Remontada" - det galnaste åttondelsfinalmötet i Champions Leagues historia

15 februari är UEFA Champions League äntligen tillbaka. Först ut är bland annat supermötet mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Du streamar hela slutspelet av världens bästa klubblagsturnering exklusivt hos Telia och C More under hela våren. Alla sändningstider hittar du här.

Inför detta minns Fotbollskanalen tillbaka på det galnaste åttondelsfinalmötet i turneringens historia: "La Remontada".

Det finns berg att bestiga och BERG att bestiga. Det sistnämnda var fallet för Barcelona när laget gick in i det andra mötet med Paris Saint-Germain i Champions Leagues åttondelsfinal 2017.

När katalanerna reste till Parc des Princes för det första mötet på alla hjärtans dag blev det hjärtekross. Barcelona blev totalt överkört med 4-0 efter två mål av Angel Di Maria och varsitt mål av Julian Draxler och Edinson Cavani. De flesta hade redan räknat in PSG som vinnare av åttondelsfinalen och det pratades om att parisarna verkligen visat tyngden i sitt storsatsande projekt.

Drygt tre veckor senare väntade returmötet på Camp Nou i Barcelona. Det var fullsatt, trots att Barcelona i stort sett var uträknat. Klubbens supportrar visade att de har lagets rygg i med och motgång. De sjöng för fullt, ordnade tifo och bjöd upp till fantastisk atmosfär - vilket spelarna reagerade på.

Redan efter tre minuter nickade Luis Suárez in 1-0, vilket tände en gnista hos laget. Innan halvtid utökade Barcelona till 2-0 genom ett självmål av PSG:s vänsterback Layvin Kurzawa. Och direkt efter halvtid gjorde Messi 3-0 på straff efter att Neymar blivit nedriven i PSG:s straffområde.

Barça var ett mål ifrån att vända ett kolossalt underläge och ta matchen till förlängning. Men då dök istället Edinson Cavani upp och reducerade när han smällde in 3-1 från nära håll.

I det läget kan man tänka sig att luften gick ur Barcelona, vilket delvis gjorde. Men Barça gav inte upp och krigade in i det sista.

I den 88 minuten gjorde Neymar 4-1 och två minuter senare, i den 91:a minuten, gjorde han 5-1 på straff. Men trots 5-5 i målskillnad var Barcelona inte vidare. PSG ledde på fler gjorda bortamål.

Så, i den 95:e minuten, fick Barça frispark och lyfte laget. Till och med målvakten Marc-André ter Stegen var uppe i offensivt straffområde.

Neymar slog in frisparken i PSG:s straffområde, men PSG lyckades rensa bort bollen. Brassen gav inte upp dock, utan plockade upp den rensade bollen och levererade ett nytt inlägg in i straffområdet. Denna gången lyftes bollen över PSG:s försvar till inhoppande backen Sergi Roberto. Roberto sträckte ut sig med hela sin längd, lyckades få en fot på bollen - och styrde in 6-1-målet.

Varken de egna supportrarna, PSG:s supportrar eller den resterande delen av fotbollsvärlden kunde tro sina ögon.

Camp Nou exploderade. Supportrar, spelare och tränarstab var alla i total extas. Barcelona var vid det läget vidare. De hade överkommit alla odds och motgångar som kastades mot dem.

De spelade därefter av de sista sekunderna av matchen, vann och tog sig vidare. Men framför allt skrev de in sig i historieböckerna. Underläget (fyra mål) är än i dag det största underläget något lag kommit tillbaka ifrån.

Bedriften har döpts till "La Remontada" som betyder "comebacken" på spanska, då det de facto är den största comebacken i turneringens historia. Den har gått till historien som en av de bästa comebackerna i turneringens historia.