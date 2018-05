TV: Liverpool klart för första CL-finalen på elva år

Liverpool hade, inför onsdagskvällens retur mot Roma, goda möjligheter att ta sig vidare till finalen i Champions League. Laget vann i förra veckan med 5-2 på Anfield, vilket innebar att Roma behövde göra minst tre mål för att avancera till final.

Liverpool rivstartade matchen i den nionde minuten genom att ta ledningen. Sadio Mané, som inför matchen var osäker till spel, mötte en djupledsboll och rullade in 1-0 till bortalaget. Han fick dock inte fira länge förrän det var kvitterat på Olympiastadion. Efter flipperspel i straffområdet, så rensade Dejan Lovren bollen rakt på James Milner och in i eget mål till 1-1.

Det var inte sista gången bollen gick i nät. Georgino Wijnaldum gav i den 25:e minuten åter bortalaget ledningen i matchen efter hörna, vilket gav hemmasupportrarnas nytända hopp om en ny, magisk vändning en rejäl törn.

Edin Dzeko kvitterade strax efter halvtid till 2-2. Det gav en gnutta glädje, men byttes snabbt till ilska över ett par uteblivna straffar. I den 63:e minuten sköt Stephan El Shaarawy från nära håll mot mål, men fick se Trent Alexander-Arnold täcka undan bollen med ena armen, samtidigt som domaren Damir Skomina inte valde att peka på straffpunkten.

Roma var inte sent med att kommentera straffsituationen på Twitter.

"Hur kunde inte den gå in? Ytterligare en straff missad av domaren, den här för handboll av Alexander-Arnold, som blockar El Sharaawys skott på linjen med sin arm", skriver Roma på sitt engelska Twitter-konto.

Roma fortsatte att trycka på framåt och tog i den 86:e minuten ledningen i matchen genom Radja Nainggolan och utökade på övertid ledningen genom Nainggolan till 4-2. Närmare avancemang än så kom dock inte hemmalaget.

- Vi trodde aldrig att det skulle bli enkelt. Det var en fantastisk insats. I första halvlek gjorde vi det bra och gjorde några bra mål. Sammantaget hanterade vi allting bra, utöver de sista tio miunuterna. Vi hade behövt att stoppa det, men jag är glad över att vi är final, säger Jordan Henderson till BT Sport enligt BBC.

Liverpool höll undan och blev därmed klart för final mot Real Madrid efter totalt 7-6 mot Roma i Champions League-semifinalen. Det blir klubbens första final i turneringen sedan 2007, då laget föll mot Milan i finalen.

- Vi har en annan viktig match till helgen mot Chelsea och sedan har vi Real Madrid i finalen. Vi kommer dit med självförtroende, säger Hendersson.

Se alla målen i Sporten i spelaren ovan.

Startelvor:

Roma: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Nainggolan -Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Mane, Firmino.

63' - HOW DID THAT NOT GO IN?!?! Another penalty missed by the referee, this time for handball as Alexander-Arnold blocks El Shaarawy's shot on the line with his arm!#RomaLFC 2⃣-2⃣ pic.twitter.com/qU0hHlbWxj