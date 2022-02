TV: Lustig om Rangnick: "Tror många United-spelare fick googla vem han är"

När Manchester United i november sparkade managern Ole Gunnar Solskjær efter en rad svaga resultat vände sig Premier League-giganten till Ralf Rangnick. Tysken, som agerat sportchef i flera Red Bull-klubbar samt i ryska Lokomotiv Moskva, tog då över som interimtränare för United säsongen ut.

Rangnick har lett United till åtta vinster, fem kryss och två förluster, men ändå tvingats utstå tuff kritik vid flera tillfällen. Efter poängtappet mot Southampton tidigare i februari sågades tysken bland annat av United-ikonen Paul Scholes, som syrligt kommenterade att "ett lag har en tränare och ett lag har en sportchef".

ANNONS

Telia och C Mores studioexpert Mikael Lustig ställer sig frågande till Uniteds val att anställa Rangnick som ny tränare, då tysken inte är känt som ett stort tränarnamn i fotbollsvärlden.

- Jag tror det är viktigt för United, med karaktärerna de har i laget just nu, vem tar vi in som tränare? Jag tror det var många (United-spelare) som fick googla Ralf Rangnick när han blev deras nye tränare. Då har han kanske tre, fyra veckor på sig att bevisa: "Det här spelet vill jag spela, köper ni det?". Går det bra och de tar poäng - fantastiskt bra. Men går det lite knackigt tror jag han kan tappa omklädningsrummet ganska snabbt, säger Lustig i Champions League-studion.

Lustig får medhåll av expertkollegan Kim Källström, som ser en krock mellan fotbollen som Rangnick vill spela och spelartypen som Cristiano Ronaldo är.

ANNONS

- Rangnick är en tränare som varit hjärnan bakom det här med gegenpressing och har ett ganska stort legacy, men inte av att driva stora klubbar. Om man ska ta in honom kan man inte göra det i ett lag som är byggt på ett helt annat sätt. United är byggt på raka motsatsen, säger Källstrom och fortsätter:

- De har inte någon av den typen av spelare och det representeras såklart störst i att de tog in Cristiano Ronaldo i somras och gav honom en gigantisk lön. Sen, några månader senare, tar de in Rangnick. De kommer aldrig gå ihop, det är helt omöjligt, för de ser på fotboll på två helt olika sätt. Jag får inte ihop hela managementtänket i United. Vad är det de vill?

Vicki Blommé menar att Rangnick, som är tänkt att övergå i en tvåårig konsultroll i United efter säsongen, behöver längre tid på sig för att sätta avtryck i klubb och spelartrupp.

ANNONS

- Han är en fantastiskt bra klubbyggare, men ska han klara av att bygga om Uniteds spelartrupp behöver han lång tid. Det här är inga spelare du kan byta ut på två transferfönster, säger Blommé.

Under onsdagskvällen går Manchester United in i Champions League-slutspelet när man gästar Atlético Madrid i den första åttondelsfinalen av två lagen emellan.

Atlético Madrid-Manchester United streamas på Telia och C More med avspark 21.00 under onsdagen.