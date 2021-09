TV: Malmö FF föll mot Zenit i Youth League - släppte in hörna på stopptid

Under tisdagen gästade Malmö FF ryska Zenit St. Petersburg i Uefa Youth League i en match som sändes på C More. MFF tog ledningen redan efter nio minuter på en hörnvariant som Markus Björkqvist slog i mål via stolpen.

Zenit kom sedan tillbaka och kvitterade till 1-1 kort före paus efter en rörig situation i MFF:s straffområde. Ryssarna fullbordade vändningen till 2-1 när ett långskott styrde på en MFF-spelare och ställde målvakten efter 79 minuter.

MFF skulle dock få en gratischans att komma in i matchen igen efter Zenit-slarv på egen planhalva. Isak Bjerkebo blev fri med målvakten och satte dit 2-2 i den 89:e minuten.

Skåningarna gick därmed mot en ny poäng efter 2-2 hemma mot Juventus i premiären, men Zenit replikerade omedelbart när man nickade in 3-2 på en hörna precis när klockan tickat upp på tilläggstid. Det blev också slutresultatet.

Senare i kväll gästar Malmö FF:s A-lag Zenit i Champions League.

Matchen streamas hos Telia och C More med avspark 18.45 under onsdagen. Studion startar 18.00. Den här säsongen streamas dessutom alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.