TV: Man City vann målkalas - Benzema gav Real hopp med panenka-straff

Samtliga Champions League-matcher sänds streamat på Telia och C More.

Manchester City tog under tisdagen emot Real Madrid i första semifinalmötet i Champions League. Då handlade det till en början mest om den engelska storklubben.

Manchester City satte nämligen fart direkt och tog ledningen redan efter två minuters spel. Riyad Mahrez satte in ett inspel i straffområdet till Kevin de Bruyne, som skallade in bollen i mål till 1-0. Sedan fortsatte anstormningen.

Brassen Gabriel Jesus höll sig i den elfte minuten framme på rätt plats i straffområdet och var kylig till utökad ledning, 2-0 på resultattavlan.

- Det är Militao som är där ute och fladdrar (långt utanför straffområdet), och jag vet inte vad han gör där. Han lämnar Alaba ensam med två spelare i mitten, och Mendy täcker inte upp heller, samtidigt som Alaba behöver göra det bättre. Det är ett bra avslut av Jesus, men bedrövligt försvarsspel av Real Madrid, sa C Mores expert Olof Mellberg i sändningen.

Manchester City var därefter nära att få in ytterligare ett mål efter 26 minuters spel. Mahrez kom fram i ett bra läge, men sköt tätt utanför. I stället reducerade den spanska giganten. Karim Benzema slog till på volley i straffområdet och gav Real Madrid hopp till uddamålsunderläge i paus.

I andra halvlek fortsatte det att spraka på Etihad Stadium.

Först nickade Phil Foden, åtta minuter in i andra halvlek, in 3-1, och sedan reducerade Real Madrid igen. Vinicius Junior gjorde bort landsmannen Fernandinho vid mittplan och tog sedan en löpning in i straffområdet och rullade in bollen i mål.

- Vinicius Junior reducerar helt på egen hand. Vilket mål, utbrast C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Men det sista målet hade inte gjorts den här kvällen. Bernardo Silva slog i den 74:e minuten till med ett drömmål till 4-2, och där och då såg hemmalaget ut att gå mot en bekväm seger.

Men med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid fick Aymeric Laporte bollen på sin ena hand i straffområdet, vilket gjorde att Real Madrid fick straff och då utnyttjade Benzema, som brände två straffar senast mot Osasuna, det med en panenka-straff i mål.

- Det är så kylig av Benzema, sa Mellberg i sändningen.

I slutet pausades semifinalen, då åskådare sprang in på planen, men det var dock bara tillfälligt, då matchen sedan kom igång igen och slutade med City-seger, 4-3.

- Jag tycker att vi började för vekt och de gjorde två snabba mål. Sedan kom vi tillbaka igen. I andra halvlek startade vi också för vekt och släppte in mål, men sedan kom vi tillbaka. Det fjärde målet var lite olyckligt, då jag trodde att domaren skulle blåsa. Jag såg samtidigt inte när bollen kom, men vi gjorde ett tredje mål och allt är öppet inför returen, säger Real Madrid-målvakten Thibaut Courtois till C More.

Manchester City-målskytten Phil Foden är i sin tur mer nöjd med att det blev seger.

- Det var en fantastisk match. Vi började riktigt bra och kunde dödat dem. I sådana här matcher måste vi ta vara på fler chanser, säger han enligt BBC.

Bernardo Silva:

- Det var en bra match. Våra fans borde vara stolta över oss och över vår match. Vi kunde gjort fler mål, men det är fotboll. De tog vara på sina chanser.

Returen spelas den 4 maj i Spanien.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Stones, Dias, Laporte, Zintjenko - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Jesus, Foden.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

