TV: Messi bakom allt när Barça avancerade - nådde sällsynt milstolpe i CL

Efter 1-1 i London skulle det avgöras om Barcelona eller Chelsea skulle ta sig vidare i Champions League. På Camp Nou stod Leo Messi för en briljant insats och tog Barça vidare till kvartsfinal efter att ha legat bakom allt i 3-0-segern.

Det skulle bara dröja två minuter innan hemmalaget tog ledningen. Messi fick bollen från Luis Suarez och från snäv vinkel ner mot kortlinjen satte argentinaren bollen mellan benen på Thibaut Courtois fram till 1-0.

Chelsea var inte oävet i sina framstötar, men det var Barcelona som skulle göra även nästa mål. Efter en snabb kontring spelade Leo Messi fram Ousmané Dembélé som dundrade in 2-0.

Chelsea fortsatte att hota hemmalaget och skapade några farliga lägen. Precis i slutet av halvleken hade Marcos Alonso en mycket fin frispark som tog i stolpen och ut.

I den andra halvleken fortsatte gästerna att gå framåt, men man fick inte hål på Barça. Chelsea ville ha straff när Marcos Alonso föll i en duell med Gerard Pique, men domaren valde att fria. Istället så utökade hemmalaget i den 63:e minuten när Leo Messi tryckte in 3-0 - på nytt mellan benen på Courtois.

Målet var Messis 100:e i Champions League. Anfallaren är den blott andre spelaren att nå den milstolpen, efter Cristiano Ronaldo.

Det var inte bara Messi som nådde milstolpar. Barcelona avancerade till kvartsfinal för elfte året i rad. Det är den längsta sviten någonsin i Champions League-historien, enligt statistiktjänsten OptaJosé.

