TV: MFF avslutade CL-gruppspelet med förlust

Säsongen för Malmö FF:s herrlag är nu över. Den avslutades under onsdagen, med den sista gruppspelsmatchen i Champions League, borta mot Juventus. Då blev det förlust med 1-0.

MFF kom, fyra dagar efter att ha säkrat SM-guldet, till spel utan skadade Oscar Lewicki och Sören Rieks. Dessutom satt målvakten Johan Dahlin, som inte bedömdes redo för spel, på bänken.

Juventus skapade direkt en farlighet på en hörna. I den andra minuten tvingades vikarien i MFF-målet, Ismael Diawara, till en bra räddning på en hemmanick.

I den sjunde minuten sköt också Moise Kean precis utanför ena stolpen. Men forwarden skulle pricka rätt senare. I den 18:e minuten slog Federico Bernardeschi in bollen i boxen med en yttersida, rakt på Keans skalle. Nicken innebar 1-0 för Juventus.

ANNONS

- Jag har inte sett det i efterhand, men det känns väl som att jag kanske skulle stannat kvar på den bollen och inte kommit ut. Så är det. Det är bara att lära sig. Det går fort där ute, så det är bara att lära sig och göra det bättre nästa gång, säger Diawara till C More.

Malmö hade svårt att skapa riktigt stora farligheter och i den andra halvleken fick Diawara återigen vara vaken i bortamålet. Bland annat på två skott från nära håll av målskytten Kean.

I och med förlusten landar Malmö på en poäng i Champions League-gruppspelet. Man slutar sist i gruppen.

MFF-kaptenen Anders Christiansen är framför allt nöjd med lagets andra halvlek.

- Vi är aldrig nöjda med att förlora, även om vi spelar mot Juventus borta, men jag tycker att vi har lärt oss mycket under den här Champions League-säsongen och även i jämförelse med den första matchen mot Juventus. Kritiker sa snabbt: ”De har inget att spela för”. Men vi spelar mot lag, som är bland de största i världen, säger han till C More och fortsätter:

ANNONS

- Jag tycker att vi stod emot bra och vi kom hit och gjorde allt vi kunde för att ta vår första seger. Jag tycker att vi fick en dålig start på första halvlek, men vi spelade upp oss och sista 20 var helt godkänt. I andra halvlek var det bra. Vi gjorde så att de gjorde många misstag och om vi hade haft lite mer kyla med bollen i sista tredjedelen och hade satt lite fler passningar, så tror jag också att vi hade kunnat spela oss fram till lite större chanser. Vi använde samtidigt mycket energi i försvaret och det gjorde att man ibland inte hade lika mycket energi.

Christiansen tycker vidare att kritiken är "pinsam" om att MFF inte hör hemma i Champions League. Han menar att den kritiken är osaklig.

- Jag tycker bara att det är lite pinsamt att vi ska höra på den kritiken, speciellt när vi förlorade med 4-0 borta mot Chelsea. Det här laget förlorade också med 4-0 (mot Chelsea). Mot Zenit förlorade vi med 4-0 borta, men fick rött kort efter 50 minuter och vi gjorde en fantastisk första halvlek. Det finns många nyanser i kritik, men då blir det osakligt. Det är på grund av att folk helt enkelt inte har bättre koll, säger dansken.

ANNONS

Målvakten Ismael Diawara är i sin tur stolt över lagets insats mot Juventus.

- Det är alltid grejer som kan gå bättre och sådär, men jag är otroligt stolt över grabbarna i dag. Det är en jättekämpainsats och vi hade egentligen kunnat få med oss ett ännu bättre resultat, men vi mötte ett bra lag och vi ska vara nöjda och stolta över vår prestation, säger Diawara till C More och fortsätter:

- Först och främst är det otroligt starkt att vi tog oss hit och fick möta de bästa. I många perioder i matcherna visade vi också att vi är ett riktigt bra lag och att vi kan spela mot så här pass bra motstånd. Jag är väldigt stolt över hela klubben. Det är ett jättejobb och vi gör det bra.

Nu ser Diawara fram emot att få lite efterlängtad semester.

- Jag tror att det är bra att koppla bort lite. Vi kan njuta av det vi gjort i år, ta lite semester och sedan går vi på det igen, säger målvakten.

ANNONS

MFF kan dock jubla över prispengarna som klubben säkrat genom årets Champions League-spel. Totalt sett har MFF dragit in 199,5 miljoner kronor i prispengar från Uefa. Den summan kommer samtidigt växa ytterligare framöver i och med att pengar från den så kallade "marknadspoolen" (klubbarna i gruppspelen får pengar utdelat utifrån värdet på sin tv-marknad) tillkommer.

Juventus lag: Perin - Rugani, Bonucci, De Winter - Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro - Dybala, Kean.

Malmös lag: Ismael Diawara - Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen, Niklas Moisander - Jo Inge Berget, Anders Christiansen, Bonke Innocent (Adi Nalic, 89), Martin Olsson - Veljko Birmancevic, Erdal Rakip (Sergio Peña 30) - Antonio Colak (Malik Abubakari 78)