TV: Milan upp i gruppledning - tog stark seger mot Dinamo Zagreb

Milan lyckades bara få med sig ett 1-1-resultat mot RB Salzburg i förra veckan, och var under onsdagen ute efter sin första trepoängare i grupp E när Dinamo Zagreb kom på besök till San Siro. Ett Dinamo Zagreb som besegrade Chelsea (1-0) på hemmaplan parallellt med Salzburg-Milan och toppade gruppen.

Inför matchen var det en hel del stök på gatorna i Milano. Dels fångades en marsch med Dinamo-supportrar på videon när de i en marsch gjorde Hitlerhälsningar, dels greps flera Dinamo-supportrar för vapeninnehav.

När matchen gick i gång var det jämnt under de första 25 minuterna. Lagen delade på bollinnehavet, medan Milan hade någon vassare chans.

I den 21:a minuten lyckades Brahim Diaz frispela Rafael Leão i djupled. Dessvärre för portugisen hann en Dinamo-försvarare ikapp honom i sista stund och fick ut bollen till hörna i avslutsmomentet.

Kort efter Leãos läge fick Dinamo sitt bästa läge. Högerbacken Sadegh Moharrami fick bollen på sin kant, gjorde bort Theo Hernandez och tog sedan avslut - som hamnade i burgaveln.

Men till slut, precis innan halvtid, kom målet och det var Milan som gjorde det. Josip Sutala gjorde ner Leão i eget straffområde och domaren pekade på straffpunkten. Giroud klev fram för att förvalta straffen, skickade Livakovic åt fel håll och satte 1-0 till Milan.

Två minuter in i den andra halvleken hade hemmalaget sedan kvitterat. Leão avancerade på vänsterkanten ner mot kortlinjen, innan han slutligen lyfte in ett inlägg i Dinamos straffområde. Vid straffpunkten stormade Alexis Saelemaekers fram och nickade in 2-0-målet.

Men drygt tio minuter efter 2-0-målet hade Dinamo reducerat och fått liv i matchen. Mirslav Orsic, som sänkte Chelsea förra veckan, tråcklade sig igenom Milan-försvaret med hjälp av anfallskollegan Bruno Petkovic och sköt in 2-1 från nära håll. En stark individuell prestation.

Men Dinamo kom aldrig riktigt nära ett kvitteringsmål. Istället dödade Milan matchen med 13 minuter kvar av ordinarie tid när Tommaso Pobega dundrade in 3-1 via ribban från nära håll, med sitt första tävlingsmål för Milan någonsin.

Pobegas mål fastställde även slutresultatet och Milan tog sin första seger i Champions Leagues gruppspel denna höst. Det var dessutom Milans första hemmaseger i turneringen på hela nio år, då man endast vann på bortaplan förra säsongen.

Resultatet innebär att Milan går upp i gruppledning efter två spelade omgångar. Salzburg kan utmana de rödsvarta om de besegrar Chelsea på Stamford Bridge senare under tisdagen, men vinner Chelsea fortsätter Milan vara tabelletta.

- Det var inte en enkel match. Vi ville vinna genom att spela vår fotboll och, med lite mer pricksäkerhet, hade vi kunnat göra fler mål, säger Giroud till Sky Sports efter matchen och fortsätter:

- Champions League är världens bästa turnering. Vi vill göra bra ifrån oss och åtminstone avancera från gruppspelet.

Startelvor:

Milan: Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leão - Giroud.

Dinamo Zagreb: Livakovic - Moharrami, Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic - Ademi, Misic, Ivanusec - Orsic, Petkovic.

Matchen kan ses hos Telia och C More, med sändningsstart 18.30.