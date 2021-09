TV: Müller hade inte koll på målrekordet: "Turen på min sida"

Bayern München slog under tisdagen Barcelona med 3-0 i Champions League-premiären. Thomas Müller stod för Bayerns första mål och fick därmed fira sitt sjunde mål på sex matcher mot den spanska storklubben i Europa-spel. Tysken är nu även den spelare som gjort flest mål mot Barcelona i europeiska turneringar.

Müller berättar att han trivs extra bra med att spela mot Barcelona.

- I min karriär har vi haft tuffa matcher mot Barcelona, men i slutändan har jag haft många möjligheter att göra mål. Det är alltid kul att komma till Camp Nou och det är alltid stora matcher. Mot Barcelona är turen på min sida, säger han till C More och skrattar.

När C More frågar Müller om målrekordet mot Barcelona har han själv inte koll.

- Jag vet inte... Jag vet att det började 2013. Kanske är det fem eller sex (mål), jag vet inte.

C More: Det är sju mål, det är laget du gjort flest mål mot.

- Jag visste att jag gjort många mål mot Barcelona, men den statistiken är också väldigt trevlig, säger han och flinar.

Müller menar vidare att Bayerns chanser ökar för att gå vidare efter tisdagens seger i Champions League-premiären.

- Det här var väldigt viktigt och vi är väldigt glada över att vi vann med 3-0. Allt var perfekt. De hade få chanser och "Lewy" (Robert Lewandowski) gjorde två mål, så det var en bra kväll för Bayern-familjen.

7 - Thomas Müller has scored more goals against Barcelona than any other player in European Cup/Champions League history (seven goals in six appearances). Thorn. pic.twitter.com/LwH7OwePcx