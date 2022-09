TV: Okafor med klassmål – när Salzburg fixade en poäng mot Milan

Milan startade årets Champions League med att kryssa mot Red Bull Salzburg i Österrike.

Salzburg tog ledningen efter knappa halvtimmens spel och Noah Okafor stod för en läcker fint som gjorde att Pierre Kalulu hamnade på ändan och därefter satte han bollen bakom Mike Maignan i Milans mål.

- Han är glödhet just nu, mål i tre raka matcher, nu öppnar han lagets målkonto den här säsongen och efter att Okafor helt gjort bort Kalulu, kan han enkelt placera in bollen bakom Mike Maignan, sa kommentator Christoffer Svanemar i C More i samband med målet.

Precis innan paus kom kvitteringen från den italienska mästaren, Alexis Saelemaekers blev målskytt efter att Rafael Leao stått för framspelningen, poängsuccén fortsätter därmed för Leao.

Kort efter Milans ledningsmål tvingades också Salzburg till ett byte, Oumar Solet tvingades kliva av, Bernardo ersatte honom.

I upptakten av den andra halvleken fick Bernardo en superchans att ge Salzburg ledningen när han störtade fram på den bortre stolpen, men han lyckades inte hålla bollen på mål och 1-1 stod sig hela matchen ut.

Startelvor:

Red Bull Salzburg: Köhn - Dedic, Solet, Wöber, Ulmer - Seiwald, Capaldo, Kjaergaard, Kameri - Fernando, Okafor.

AC Milan: Maignan - Calabra, Tomori, Kalulu, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, De Ketelaere, Leao - Giroud.

Champions League streamas på Telia och C More.