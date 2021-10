TV: Pontus Jansson på plats för att stötta MFF - ledde supportermarschen

Malmö FF gästade regerande mästaren Chelsea på Stamford Bridge i London i Champions League-gruppspelet under onsdagskvällen. Då var Brentford-mittbacken Pontus Jansson, med förflutet i MFF, på plats i bortaklacken för att heja fram de himmelsblå.

Jansson fick först erbjudande om att se matchen från VIP-läktaren, men nobbade det för att stå i klacken tillsammans med övriga MFF-supportrar. 30-åringen spelade för Malmö FF mellan 2006 och 2014 innan utlandsflytten till Torino i Italien.

Mittbacken ledde också MFF-supportrarnas marsch till arenan inför avspark, visar bilder från klubbens Twitter. Jansson har även tagit med lagkamraten Kristoffer Ajer till matchen.

Pontus Jansson has brought Kristoffer Ajer with him to the game between Chelsea and Malmö FF. pic.twitter.com/O7Xhpdy1QL