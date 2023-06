TV: Reinfeldts besked - vill se Sverige arrangera Europa-final: "Vi kommer anmäla intresse"

Inför lördagens Champions League-final gästade Svenska Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt C Mores studio på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul.

Reinfeldt ger nu besked om att SvFF kommer att anmäla intresse för att arrangera Europa-finaler på nationalarenan Friends Arena framöver. Uefa har nämligen sedan tidigare gått ut med att det går att ansöka om finaler 2026 och 2027.

- Vi kan absolut vara med där. Prag hade Conference League-finalen och Europa League-finalen var i Budapest. Där kan vi vara med och konkurrera. Vi har haft Europa League-finalen förut, och på damsidan har vi haft Champions League-finalen, men då var det under pandemin, säger Reinfeldt till C More.

Kommer ni söka?

- Vi kommer anmäla ett sådant intresse. Det finns ett väldigt stort intresse för att arrangera detta, och vi tycker att Friends Arena absolut platsar i konkurrens på den här nivån.

Reinfeldt var, till skillnad från i kväll, samtidigt inte på plats på damernas Champions League-final i Eindhoven, då Fridolina Rolfö blev hjälte för Barcelona, och berättar nu varför han inte var på plats på matchen.

- Jag hade tyvärr annat engagemang, men jag hade gärna varit där. Fridolina Rolfö avgjorde för Barcelona och det säger något om hur framstående vi är på damsidan.

I dag har flera storklubbar, däribland Manchester City, ägare från Mellanöstern. På frågan om vad det betyder för klubblagsfotbollen är Reinfeldts svar:

- Det är mycket tänkvärt den här matchen. Det är italienska och engelska klubblag, men med ägare från Abu Dhabi och Kina. Det är den moderna fotbollen, då de stora pengarna oftast kommer från allt annat än perfekta demokratier, säger Reinfeldt och fortsätter:

- Jag, som vill se en global fotboll, tycker att vi måste ställa krav på genomlysning, uppföljning och bättre kontroll, då det naturligtvis finns omfattade risker för korruption med det uppläget som är. Samtidigt måste vi notera att med de växande beloppen som kommit in har det möjliggjort en fantastisk utveckling för fotbollen, framför allt på herrsidan, men vi tycker också oss se det börja på damsidan.

Hur kan vi i Sverige försöka påverka den här utvecklingen?

- Vi har fattat beslut om att ha föreningsstyrda klubbar, och därmed inte ta in den här typen av intressenter som kan köpa och sälja våra klubbar. Vi får respektera att andra gör ett annat val, men vi får påpeka och bygga upp för att undanröja risk för korruption, och också de risker som är kopplade till allt som det kommersiella medför med matchfixning, problem med en del agenter och sådant som finns runt fotbollen. Vi har det i Sverige också, men vi ser naturligtvis det ännu mer, där pengarna är större ute i Europa.

Finns det risk att det här smittas till Sverige och att 51-procentsregeln rycks upp?

- Nej, jag skulle säga att det finns ett brett stöd för att vi valt bort den möjligheten. Vi ser också på framför allt herrsidan klubbar som börjar bli väldigt starka sett till sin omsättning med Malmö FF som passerat en halv miljard, och Djurgården och Häcken som inte ligger särskilt långt efter. Efter herrklubbssatsningar blir det också växande damklubbssatsningar. Det visar att vår 51-procentsregel och vår föreningsdemokrati kan förenas med mycket resursstarka klubbar, men det bygger då också på framgångar i Europa-spelet.

Matchen sänds på TV4 och streamat på cmore.se.