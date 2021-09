TV: Sheriff Tiraspol - från krig till Champions League: "Uppfyllt folkets drömmar"

FC Sheriff Tiraspol är debutanter i årets Champions League. När de besegrade Dinamo Zagreb i playoff-rundan såg de till att göra sig själva odödliga, och i den första gruppspelsmatchen chockade de och besegrade Sjachtar Donetsk med 2-0. Men vilka är de och var kommer de ifrån? De frågorna besvaras i detta reportage om klubben.

- Sedan FC Sheriff grundades har klubbens president drömt om att Sheriff ska spela i Champions League. Vi har uppfyllt hans dröm och folket i Tiraspols drömmar, säger Sheriff-tränaren Yuriy Vernydub till Telia och C More.

