TV: Storseger för Barcelona mot Liverpool – efter Messis makalösa frispark

Som så många gånger innan stod Lionel Messi i centrum för Barcelona. Mot Liverpool i CL-semifinalen petade storstjärnan först in 2-0 från nära håll innan han skickade katalanerna mot finalen med en magisk frispark från 25 meter. - Det var spektakulärt. Jag letade efter det krysset, säger Messi enligt AS.

Många förutspådde en intensiv matchbild när storlagen Barcelona och Liverpool skulle mötas i semifinalen av Champions League. Och det var precis så matchen var.

Matchen böljade inledningsvis fram och tillbaka. Bägge lagen ville få straff i början, men domaren Björn Kuipers vinkade bort de ropen.

Istället öppnade en Liverpoolbekanting målskyttet. Efter 25 minuter gjorde Luis Suarez sitt första mål i Champions League på över ett år när Jordi Alba skickade in bollen från vänsterkanten. Anfallaren, som inte gjort mål sedan kvartsfinalen förra året mot Roma, stack in framför Liverpoolförsvaret och styrde in bollen bakom Alisson.

Liverpool forcerade i inledningen av andra halvleken och kom till flera bra chanser. James Milner försökte curla ett skott i bortre, men kunde inte överlista Marc-Andre Ter Stegen. Även Salah testade samma mynt, men lyckades inte överlista Barcakeeper.

Liverpool fick sedan sin bästa målchans i matchen när Salah spelade in bollen från höger. Sadio Mané hoppade över bollen och Milner blev helt fri i mitten, men mittfältarens sköt rakt på Ter Stegen.

Men istället för 1-1 för Liverpool blev det istället 2-0 till Barcelona. Barcelona högg snabbt och Luis Suarez träffade ribban med låret från fritt läge. Bollen studsade ut till Lionel Messi som enkelt kunde stöta in 2-0 från nära håll.

Men Messi hade bara börjat. Vid en frispark från 25 meter slog lagkaptenen till med en magisk frispark som curlade sig upp i krysset för 3-0, helt otagbart för Alisson. Målet var anfallarens 600:e i Barcelonatröjan, på dagen 14 år efter han gjorde sitt första.

- Det var en otroligt skott, helt otagbart, säger Liverpooltränaren Jürgen Klopp efter matchen enligt Uefas hemsida.

- Det var spektakulärt. Jag letade efter det krysset och jag hade tur att det gick in där. Jag är mycket glad, säger Messi själv enligt AS.

Liverpool borde fått med sig ett viktigt bortamål bara minuter senare. Först rensades Roberto Firminos skott på mållinjen när flera försvarare hjälpte Ter Stegen då målvakten hamnat snett och på returen träffade en helt fri Mohamed Salah stolpen från nära håll.

- Fotboll är så ibland. Du får inga betyg, bara resultat. Det handlar om att göra mål. Vår insats var verkligen bra, grabbarna spelade en supermatch. Men mot Barcelona räcker det att de får ett par chanser så gör de mål, säger Klopp.

Uppförsbacken kunde blivit ännu större, men Ousmane Dembele stressade iväg ett avslut i slutet trots att han hade mer tid på sig i helt fritt läge.

- Det var en bra målchans, det hade givetvis varit bättre 4-0, men 3-0 är ett mycket bra resultat. Det är inte klart än eftersom vi åker till en svår arena, som är mycket tajt och har historia, men vi är nöjda med dagens match, menar Messi.

Istället slutade matchen 3-0 och Barcelona tar en tung seger med sig inför returen på Anfield nästa vecka.

- Jag vet inte om vi kan spela mycket bättre, för att vara ärlig. Jag tyckte vi reagerade bra och sättet vi försvarade kontringarna på visade stort hjärta, vilket jag älskade, säger Klopp.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Suárez, Coutinho

Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Milner, Wijnaldum - Keita, Mane, Salah