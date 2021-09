TV: Studion diskuterar Malmö FF:s vinnarmentalitet: "Mer internationellt nu"

Malmö FF har avancerat till tre Champions League-gruppspel sedan 2014. Enligt Telia och C Mores studio är det på grund av den klubb- och vinnarmentalitet som finns i MFF, som blivit mer internationell över tid.

- Det jag tycker är intressant är att man skiftat skepnad från det lag som var 2014 och 2015 till idag. Det är mer internationellt nu, säger Olof Lundh i Telia och C Mores sändning.

