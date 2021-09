TV: Tungt för Forsberg och Leipzig - släppte in sex mål mot Man City

Red Bull Leipzig har fått en tung start på säsongen. Laget har tre förluster på fyra ligamatcher och med det i bagaget åkte man till Manchester för att försöka besegra Pep Guardiolas Manchester City.



Men så blev det inte.



Manchester City vann med hela 6-3.



Hemmalaget tog tag i det direkt och hade mest boll. Och efter 16 minuter kom 1-0. Jack Grealish slog en fin hörna, ingen markerade Nathan Aké som kunde ta sats och nicka in matchens första mål.



Bara sju minuter senare var det dags för 2-0.



Kevin De Bruyne trollade runt innan han skickade in ett farligt inlägg mot bortre stolpen. Nordi Mukiele vågade inte släppa ut bollen utan nickade den - in i eget mål.



Tungt för Emil Forsberg och hans Leipzig.

Men Forsberg och Leipzig lyfte sig. Efter 42 minuter slog den svenske mittfältaren ett bra inlägg över hela Citys försvar till Mukiele som nickade in bollen till Christopher Nkunku som nickade in 2-1.

Det hade varit skönt för Leipzig att gå in i halvtid med det resultatet.

Men Manchester City ville annat.

I den andra tilläggsminuten av den första halvleken så fick Ferran Torres ett läge i straffområdet och nickade mot mål. Lukas Klostermann drog upp armen. Straff. Mahrez var säkerheten själv och tryckte upp bollen högt upp i ena hörnet. 3-1.

Det hann bara gå sex minuter av den andra halvleken innan Dani Olmo satte in ett fin inlägg från vänster till Nkunku som nickade in sitt andra mål i matchen.

Men hemmalaget svarade blixtsnabbt, och fem minuter efter 3-2-målet så svarade Jack Grealish för matchens prestation. Nyförvärvet fick bollen till vänster, en bit in på motståndarens planhalva. Han avancerade och när han kom in i straffområdet så klev han inåt och smekte in bollen i bortre hörnet.

Efter 61 minuter valde Leipzigs tränare Jesse Marsch att ta ut Forsberg.

I den 73:e minuten gjorde laget 4-3. Den inhoppande dansken Yussuf Poulsen hittade Nkunku som visade att han inte bara är bra på huvudet. Yttern blev fri och sköt in reduceringen.

Men återigen svarade hemmalaget blixtsnabbt.

Två minuter efter 4-3 fick ytterbacken Joao Cancelo bollen en bit utanför Leipzigs straffområde och tryckte till, och bollen satt snyggt vid Peter Gulacsis högra stolpe.

Leipzig fick sedan avsluta matchen med tio man efter att Angelino fått sitt andra gula kort och blivit utvisad.



I den 85:e minuten höll sig Gabriel Jesus påpassligt framme och fastställde slutresultatet till 6-3.

Startelvor:

Manchester City: Ederson – Cancelo, Ruben Dias, Aké, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva – Grealish, Ferran Torres, Mahrez

RB Leipzig: Gulasci – Klostermann, Orban, Mukiele, Angelino – Laimer, Adams – Olmo, Forsberg, Nkunku – André Silva

