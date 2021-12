TV: Villarreal höll undan mot Atalanta i spännande match

Tanken var att Atalanta skulle ta emot Villarreal i Champions League-gruppspelets sista omgång under onsdagskvällen - men så blev det inte. Ett snöoväder hade nämligen dragit in över Bergamo och gjort planen ospelbar. Uefa meddelade senare under onsdagskvällen att matchen skulle spelas på torsdagen, med avspark klockan 19.00.

Inför matchen behövde Atalanta vinna matchen för att ta sig vidare till åttondelsfinal, Villarreal behövde bara ett kryss.

Arnaut Danjuma Groeneveld gjorde matchens första mål redan i den tredje minuten. Merih Demiral slarvade på halvplan vilket gjorde att Danjuma kunde springa sig fri och göra 1-0 till Villarreal.

Étienne Capoue tryckte upp bollen och 2-0 i nättaket i den 42:a minuten efter att ha blivit framspelad av Moisés 'Moi' Gómez från höger.

3-0 kom i den 51:a minuten efter att Gerard Moreno kommit loss i straffområdet och hittade in till Danjuma som enkelt höll undan Rafael Tolói och rullade in bollen till vänster om Juan Musso i Atalanta-målet.

Ruslan Malinovskyi gjorde sedan 3-1 och 3-2 gjordes av Duván Zapata i 71:a respektive 80:e matchminuten och gjorde att de sista tio minuterna blev mycket spännande. Zapata och inbytta Luis Muriel kom båda nära en kvittering kort därefter med en nick och ett skott i stolpen. Men Villarreal lyckades hålla undan.

Matchen slutade 3-2 vilket innebär att Atalanta får nöja sig med Europa League-fotboll. Villarreal och Manchester United tar sig vidare till åttondelsfinal ur grupp F.

Startelvor:

Atalanta: Musso – Tolói, Demiral, Palomino – Hateboer, de Roon, Freuler, Pessina, Mæhle – Iličić, Zapata

Villarreal: Rulli – Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán – Gómez, Capoue, Parejo, Moreno – Moreno, Danjuma Groeneveld