TV: Villarreal kvitterade efter Vlahovics rekordmål - lika inför returen

Under tisdagskvällen rullade Champions League-åttondelsfinalerna vidare när Villarreal tog emot Juventus. Villarreal var framme i CL-slutspel för första gången sedan 2009, medan Juventus föll i just åttondelsfinal mot Lyon respektive Porto de senaste två åren.

Juventus prestigevärvning Dusan Vlahovic startade på topp och gjorde därmed sin Champions League-debut efter flytten från Fiorentina i januari. Och det går knappast att påstå att han dröjde med att sätta sitt avtryck på turneringen.

Gästerna fick en drömstart på matchen när just Vlahovic bröstade ner en lång djupledsboll från Danilo och placerade in 0-1 via stolpen redan efter 32 sekunder. En sann succé för serben, som i och med målet redan skrivit in sig i Champions Leagues historieböcker.

Vlahovics mål efter 32 sekunder är det snabbaste någonsin av en Champions League-debutant. Det tidigare rekordet hölls av Andy Möller, som gjorde mål efter 37 sekunder i sin debut i turneringen 1995.

- Det är osannolikt! sa C Mores kommentator Åke Unger.

- Det är makalöst. Det är 1-0 till Juventus efter bara 32 sekunder. Vad är det här för debut?

Med knappa kvarten spelad var Tottenham-lånet Giovani Lo Celso sedan nära att kvittera för Villarreal när han träffade stolpen med ett avslut i straffområdet. Några minuter senare försökte sig Arnaut Danjuma på en klack som Juventus-målvakten Wojciech Szczesny räddade med viss möda. 0-1 stod sig in till halvtidsvilan.

Länge såg Juventus ut att ha god kontroll på matchen, men mitt i andra halvlek gjorde Villarreal 1-1 när Etienne Capoue lyfte in bollen i straffområdet till Dani Parejo som placerade dit kvitteringen. 1-1 blev också slutresultatet, vilket ger likaläge inför returen i Turin den 16 mars.

Startelvor:

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Capoue, Lo Celso, Parejo - Alberto Moreno, Chukwueze, Danjuma.

Juventus: Szczesny - Danilo, De Ligt, Alex Sandro, De Sciglio - Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot - Morata, Vlahovic.

