TV4 och C More har köpt rättigheterna till Champions League

TV4 och C More stärker sitt sportutbud. De exklusiva rättigheterna till UEFA Champions League har köpts och kommer att visas från och med med hösten 2021. - Det här handlar om världens bästa turnering i världens största sport, säger Casten Almqvist, vd på TV4 Media.

TV4 och C More stärker nu sitt sportutbud ytterligare med världens främsta klubblagsfotboll för herrar. Champions League, med de absolut bästa lagen från Europas ligor, kommer att sändas exklusivt på C More och TV4 från och med säsongen 2021/2022.

- UEFA Champions League har länge stått högst på vår önskelista över sporträttigheter. Den här satsningen är ett första exempel på hur vi på TV4 Media nu med Telia som ägare ytterligare lyfter ambitionerna att skapa Sveriges bästa TV-upplevelser, säger Casten Almqvist, vd på TV4 Media, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

- Det här handlar om världens bästa turnering i världens största sport. Vi är enormt stolta över att kunna erbjuda UEFA Champions League till våra användare. Det är en sporthändelse som vi vet kommer att locka stort intresse och samla en stor publik.

Rättigheten innehåller samtliga matcher från UEFA Champions League så som playoff, gruppspel och slutspel, inklusive finalen. TV4 och C More kommer också att sända UEFA Super Cup, som spelas mellan Champions League-vinnaren och Europa League-vinnaren, samt ungdomsturneringen UEFA Youth League.