Uefa bekräftar - två CL-åttondelsfinaler skjuts upp

Real Madrid gav tidigare under torsdagen besked om att hela klubben sätts i karantän i 15 dagar till följd av coronaviruset. Anledningen är att en spelare i klubbens basketlag har testats positivt för viruset, samtidigt som basketlaget och fotbollslaget delar faciliteter. Därmed kom rapporter om att bland annat lagets möte med Manchester City i åttondelsfinalen i Champions League den 17 mars är i fara.

Nu meddelar Uefa att returmötet mellan City och Real Madrid skjuts upp på obestämd tid, precis som returmötet mellan Juventus och Lyon samma dag i turneringen.

Juventus gav under onsdagskvällen besked om att lagets mittback Daniele Rugani har testats positivt för coronaviruset. Juventus har aktiverat alla "isoleringsförfaranden", som krävs enligt italiensk lag. Serie A är sedan tidigare även tillfälligt stoppat, med anledning av coronaviruset, till 3 april. La Liga har också pausats i två veckor framöver.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.