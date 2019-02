Uefa bekräftar - tyst minut för Sala i veckans Europa-matcher

Tidigare argentinske anfallaren Emiliano Sala och piloten David Ibbotson försvann i slutet av januari över Engelska kanalen. Nyligen hittades flygplanet, som Sala och Ibbotson flög med, och lite senare meddelade brittiska haverikommissionen (AAIB, motsvarande svenska Statens haverikommission) att kvarlevan av en människa hittats. I förra veckan meddelade därefter polisen att en kropp från vraket har identifierats som Salas kropp.

"Kroppen, som hittades vid Portland Port i dag den 7 februari 2019, har formellt blivit identifierad som fotbollsspelaren Emiliano Sala", meddelade den lokala Dorset-polisen på sin hemsida då.

Under sökandet och efter att kroppen identiferades har stora delar av fotbollsvärlden sörjt och delat ut kondoleanser med anledning av händelsen. En av de som uttryckte sin sorg efter beskedet om att kroppen identifierats var tidigare Örebro SK- och Helsingborgs IF-spelaren Alejandro Bedoya, som spelade ihop med Sala i franska Nantes.

"Vila i frid min bror. Vi älskar dig Emiliano Sala. För alltid i våra hjärtan", skrev han på sitt Twitter-konto.

Nu meddelar Uefa att det även i veckan hålls en tyst minut för Sala i alla slutspelsmatcher mellan i dag och på torsdag i Champions League och i Europa League.

- Åt Uefas vägnar vill jag uttrycka min uppriktiga medkänsla till familjen och de som älskade Emiliano Sala för deras förlust. Jag är väldigt ledsen över att hans liv fick ett så grymt slut i en så ung ålder och jag uppmanar supportrar över hela kontinenten att visa hänsyn till hans minne under de kommande dagarna, säger Uefas president Alexander Cefferin i ett utalande på organisationens hemsida.

Uefa meddelade samtidigt att alla klubbar, som deltar i turneringarna i veckan, har möjlighet att använda svarta sorgband till minnet av Sala.

